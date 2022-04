Le PDG d'Intesa se dit déterminé à atteindre les objectifs du plan 2022-2025 après avoir été reconduit dans ses fonctions.

Les actionnaires ont nommé un nouveau conseil d'administration à la plus grande banque d'Italie vendredi.

"Le fort soutien des actionnaires et la décision du conseil de confirmer mon rôle de directeur général pour trois années supplémentaires me remplissent de gratitude et de fierté", a déclaré Messina dans un communiqué.

"Je réitère mon plus grand engagement à diriger et à servir Intesa Sanpaolo en atteignant tous les objectifs du plan d'affaires 2022-2025 dévoilé en février."

Intesa, qui a une exposition de 5,1 milliards d'euros de prêts à des clients russes et ukrainiens nets de garanties, publie ses résultats du premier trimestre la semaine prochaine.