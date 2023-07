(Alliance News) - Le conseil d'administration d'Intesa Sanpaolo Spa a approuvé vendredi le rapport consolidé au 30 juin 2023, qui a clôturé avec un bénéfice net de 4,2 milliards d'euros, en hausse par rapport à 2,35 milliards d'euros au cours de la même période l'année dernière.

Le résultat net d'exploitation s'est élevé à 12,40 milliards d'euros, contre 10,75 milliards d'euros au premier semestre 2022.

"Les résultats du premier semestre confirment la capacité du Groupe Intesa Sanpaolo à générer une rentabilité durable, même dans des environnements complexes, grâce à son modèle d'entreprise bien diversifié et résilient, avec des bénéfices nets générés par les intérêts atteignant 4,2 milliards d'euros.

Le résultat d'exploitation s'est élevé à 7,19 milliards d'euros, contre 5,59 milliards d'euros pour la même période de l'année précédente.

L'exposition à la Russie continue de diminuer, avec une baisse de plus de 75 % - plus de 2,7 milliards d'EUR - par rapport à la fin juin 2022 et une réduction à 0,2 % du total des prêts à la clientèle du groupe, et les prêts transfrontaliers à la Russie sont en grande partie performants et classés en phase 2.

Le rapport coût/revenu de 42 % au premier semestre 2023, écrit la banque, est "parmi les meilleurs des grandes banques européennes, avec un coût du risque au premier semestre 2023 annualisé à 25 centimes de point, contre 70 en 2022".

Le stock de prêts dépréciés à la fin juin 2023, par rapport à la fin décembre 2022, a diminué de 3,6 % net de dépréciations et de 2,5 % brut.

Le ratio des prêts dépréciés par rapport au total des prêts est de 1,2 % net de corrections de valeur et de 2,3 % brut. Si l'on considère la méthodologie adoptée par l'ABE, le ratio des prêts dépréciés est de 1 % net de corrections de valeur et de 1,9 % brut.

En ce qui concerne les ratios de capital, le ratio CET 1 après les dividendes accumulés au cours du premier semestre de l'année est de 13,7 % lorsqu'il est entièrement chargé.

Pour le seul deuxième trimestre, les bénéfices sont passés de 6,06 milliards d'EUR à 6,34 milliards d'EUR, le résultat d'exploitation de 3,52 milliards d'EUR à 3,67 milliards d'EUR, le bénéfice brut de 3,36 milliards d'EUR à 3,38 milliards d'EUR et le bénéfice net de 1,96 milliard d'EUR à 2,27 milliards d'EUR.

Pour 2023, la banque s'attend à une augmentation significative de son résultat d'exploitation, grâce à une solide croissance des revenus tirés des produits d'intérêts nets, qui devraient dépasser 13,5 milliards d'EUR en 2023 et continuer à croître.

milliards d'euros en 2023 et augmenter encore en 2024 et 2025 - et d'une concentration continue sur la gestion des coûts, et d'une forte baisse des dépréciations nettes de prêts, résultant en une croissance du bénéfice net à bien plus de 7 milliards d'euros.

Intesa Sanpaolo prévoit une forte distribution de valeur, avec un ratio de distribution en espèces de 70 % du bénéfice net consolidé pour chaque année du plan d'entreprise. Le conseil d'administration a prévu aujourd'hui comme dividende intérimaire en espèces à distribuer sur la base des résultats de 2023 un montant de pas moins de 2,45 milliards d'euros et la résolution du conseil sur le dividende intérimaire sera finalisée le 3 novembre, au moment de l'approbation des résultats consolidés au 30 septembre 2023, en ce qui concerne les résultats du troisième trimestre et ceux attendus pour le quatrième trimestre. En outre, la banque envisage une éventuelle distribution supplémentaire à évaluer année par année.

Intesa estime une capitalisation solide, avec un ratio Common Equity Tier 1 lorsqu'il sera pleinement opérationnel - confirmant l'objectif supérieur à 12% sur l'horizon du plan d'affaires 2022-2025 conformément à

les règles de Bâle III et de Bâle IV - égal, en 2025, à plus de 14,5 % avant Bâle 4, à plus de 14 % après Bâle 4 et à plus de 15 % après Bâle 4, y compris l'absorption des DTA, qui aura lieu en grande partie d'ici 2028, en tenant compte du ratio de distribution susmentionné envisagé pour les années du plan d'entreprise et en ne considérant aucune distribution supplémentaire.

Intesa Sanpaolo s'est négocié dans le vert vendredi, en hausse de 1,1 pour cent à 2,60 euros par action.

