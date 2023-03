Le directeur général d'UniCredit déclare qu'il n'y a pas de pression pour augmenter les taux d'intérêt sur les dépôts

Lors d'une conférence bancaire organisée par Morgan Stanley à Londres, M. Orcel a généralement rejeté les inquiétudes concernant les banques européennes après les faillites de leurs homologues américaines, la Silicon Valley Bank et la Signature Bank.

"La plupart des banques ont des ratios de liquidité qui sont hors normes", a-t-il déclaré, ajoutant que la Banque centrale européenne ne serait contrainte d'intervenir qu'en cas de "dislocation dramatique", ce qu'il n'y a pour l'instant aucune raison de craindre.

Une base de dépôts stable est largement considérée comme l'un des remparts protégeant les banques européennes des problèmes rencontrés par les deux créanciers américains en faillite.

Les grandes banques européennes, a déclaré M. Orcel, "ont tenu bon" en ce qui concerne les "bêtas de dépôt", c'est-à-dire le pourcentage des hausses de taux d'intérêt qui sont répercutées sur les clients à mesure que la BCE augmente le coût du crédit.

En réponse à une question sur les retombées de la crise de la SVB, M. Orcel a déclaré que la banque ne subissait "absolument aucune pression" pour modifier sa position concernant les dépôts des particuliers.

En revanche, elle a déjà répercuté les taux plus élevés sur les entreprises clientes et continuera à le faire cette année.

"L'impact que nous avons eu sur les entreprises a déjà été répercuté et nous prévoyons la dernière répercussion ... cette année. Et le reste est très, très, très stable", a-t-il déclaré.

"Aujourd'hui, les gens sont probablement plus préoccupés par le fait de s'assurer que [l'argent] est là et en sécurité" que par la recherche de taux plus élevés en déplaçant leur compte courant, a-t-il ajouté.

Les commentaires de M. Orcel font écho à ceux du directeur financier d'Intesa Sanpaolo, Stefano Del Punta, qui a déclaré mardi lors de la même conférence qu'Intesa ne réévaluait pas les taux des dépôts des particuliers, mais proposait plutôt des produits du marché monétaire.

Comme UniCredit, Intesa fait une distinction entre les particuliers et les entreprises et paie le taux Euribor à ses principales grandes entreprises clientes après leur avoir facturé un taux négatif de 50 points de base sur leurs dépôts au cours des dernières années.