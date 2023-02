Le personnel d'Intesa va tester la nouvelle activité numérique à partir de mars

L'année dernière, Intesa a dévoilé ses plans pour investir 5 milliards d'euros (5,3 milliards de dollars) dans la technologie dans le cadre de sa stratégie 2022-2025, dont 650 millions sont destinés à la création de sa nouvelle branche numérique appelée Isybank.

Intesa a conclu un partenariat de cinq ans avec Thought Machine, a déclaré à Reuters le fondateur et PDG Paul Taylor, faisant de la banque italienne l'un des plus gros clients de l'entreprise britannique.

Thought Machine fournira à Isybank l'infrastructure cloud pour servir 4 millions de clients de moins de 40 ans qu'Intesa a l'intention de faire migrer vers des services bancaires en ligne et mobiles.

Avec une population vieillissante, l'Italie est à la traîne des autres pays européens dans le passage à la banque numérique.

Intesa, qui compte sur Isybank pour réduire ses coûts d'exploitation de 600 millions d'euros en 2025 et de 800 millions d'euros par an à partir de 2026-27, a fermé plus de 550 agences à partir du dernier trimestre de 2021, alors qu'elle se prépare à lancer la nouvelle banque numérique plus tard cette année.

La phase d'essai serait ensuite élargie pour inclure un groupe plus large au-delà des membres du personnel, selon le document examiné par Reuters.

Intesa a déclaré qu'elle envisagerait à terme d'adopter le cloud pour l'ensemble de son infrastructure technologique bancaire de base, ce qui est considéré comme un mouvement complexe qui représente un défi majeur pour les banques traditionnelles.

"Nous considérons qu'il s'agit de l'une des mesures fintech les plus innovantes et avant-gardistes parmi les opérateurs historiques européens", ont écrit les analystes de Goldman Sachs.

En janvier, Intesa a nommé le conseil d'administration de l'Isybank qui est dirigé par Antonio Valitutti, un ingénieur italien qu'Intesa a débauché l'année dernière de son groupe rival Banca Sella où il dirigeait la banque challenger Hype.

(1 $ = 0,9359 euros)