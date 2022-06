Les actions européennes atteignent leur plus haut niveau sur deux semaines en raison du rebond des matières premières

L'indice continental STOXX 600 était en hausse de 0,7 %, à 7 h 16 GMT, reflétant un fort rebond à la Bourse à la fin de la semaine dernière en raison de l'apaisement des inquiétudes concernant la persistance d'une inflation élevée. [.N]

Les valeurs pétrolières et gazières et les valeurs minières ont gagné respectivement 1,5 % et 3 %, les matières premières ayant rebondi de leurs pertes récentes en raison des craintes croissantes d'une récession mondiale. [O/R] [MET/L]

Les actions des détaillants de luxe LVMH et Richemont, qui dépendent de la Chine pour une grande partie de leurs revenus, ont augmenté de 0,8% et 2,4%, respectivement.

Prosus NV a grimpé de 13,8 % après que l'investisseur technologique basé aux Pays-Bas a déclaré qu'il allait progressivement vendre sa participation de 28,9 % dans le géant chinois des logiciels Tencent, propriétaire de WeChat, qui vaut plus de 100 milliards de dollars aux prix actuels.

Intesa Sanpaolo a gagné 3,5 % après que la plus grande banque italienne a réduit de moitié son programme de rachat d'actions pour cette année à 1,7 milliard d'euros (1,79 milliard de dollars).