Les banques italiennes avec SACE et CDP signent le protocole pour le PNRR

(Alliance News) - Une initiative systémique pour contribuer au développement des infrastructures en Italie avec un impact économique, social et environnemental significatif sur le territoire et en faveur du tissu d'entreprises et de la communauté. Tel est l'objectif du protocole d'accord signé par la Cassa Depositi e Prestiti, la SACE et un groupe de banques composé de Banco BPM Spa, BPER Banca Spa, Intesa Sanpaolo Spa - IMI Corporate & Investment Banking Division - et UniCredit Spa, compte tenu de la nécessité de garantir des projets dans le cadre de la construction de nouvelles infrastructures stratégiques pour le pays.

Le protocole, lit-on dans une note, "définit les lignes directrices pour le démarrage d'une collaboration potentielle entre les membres pour l'émission, après une évaluation indépendante du crédit, de garanties de projet dans l'intérêt des entreprises ou des consortiums/groupements qui se verront attribuer les appels d'offres relatifs aux travaux pour les infrastructures ferroviaires incluses dans le Plan national de récupération et de résilience et pour ceux qui ont été commandés".

Dans cette première phase, la coopération annoncée aujourd'hui pourra contribuer notamment au développement du réseau ferroviaire national, en soutenant la réalisation de travaux d'une valeur de plus de sept milliards d'euros.

Le protocole, qui est valable pour toute l'année 2023 et qui, pour le développement du réseau ferroviaire national, a été préparé également grâce à la coopération du groupe Ferrovie dello Stato Italiane, est ouvert à l'adhésion d'autres banques, entités qualifiées en matière de crédit et compagnies d'assurance nationales et internationales autorisées à opérer en Italie, dans le respect de la dynamique de la concurrence et des réglementations en vigueur, afin de maximiser la capacité du système financier à soutenir la réalisation des infrastructures incluses dans le PNRR.

