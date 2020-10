Partenariat stratégique entre la banque Reyl et Intesa Sanpaolo (source)

Genève (awp) - Le groupe bancaire Reyl va conclure un "partenariat stratégique" avec l'italien Intesa Sanpaolo, a indiqué vendredi à AWP une source proche du dossier.

L'établissement genevois va conclure "un partenariat stratégique global de long terme avec" Intesa Sanpaolo sur l'ensemble de ses lignes de métier, a indiqué cette source, confirmant partiellement des informations du portail financier Finews.ch.

Le groupe bancaire Reyl et ses associés vont conserver plus de 30% des parts de la banque Reyl et la direction actuelle va rester en place.

Les récentes initiatives stratégiques de la banque genevoise seront intégrées dans ce partenariat, notamment le projet de banque privée numérique Alpian.

Interrogé par AWP, un porte-parole de la banque Reyl a refusé de commenter ces informations. Intesa Sanpaolo n'était pas disponible dans l'immédiat.

