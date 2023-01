Pays européens contrastés ; la Juventus au fond du Mid

(Alliance News) - Les principales bourses européennes ont ouvert de manière contrastée lundi, lors d'une journée pauvre en données macroéconomiques, les marchés asiatiques étant fermés pour les célébrations du Nouvel An lunaire. La principale liste de la Piazza Affari - ainsi que Paris - a commencé la matinée en baisse, entraînée par les valeurs pétrolières au plus bas, tandis que Francfort et Londres ont ouvert dans le vert.

Le FTSE Mib ouvre donc dans le rouge de 0,3 pour cent à 25 706,99.

En Europe, le FTSE 100 de Londres augmente de 0,2 pour cent à 7.787.29, le CAC 40 de Paris est dans le rouge fractionné à 6.995.39 et le DAX 40 de Francfort augmente de 0,2 pour cent à 15.063.12.

"La plupart des marchés asiatiques étaient fermés pour les vacances du Nouvel An lunaire pendant la nuit, Shanghai étant fermé pour la semaine. Après un fort rallye vendredi, au cours duquel le Nasdaq, fortement axé sur la technologie, a clôturé en hausse de plus de 2,5 %, les contrats à terme américains indiquent une ouverture plate à l'heure du déjeuner aux États-Unis", a commenté Victoria Scholar, responsable des investissements chez interactive investor.

Parmi les cotations mineures d'Italie, la Mid-Cap a ouvert en hausse de 0,3 pour cent à 42 930,750, la Small-Cap a augmenté de 0,4 pour cent à 29 725,64, et l'Italy Growth était dans le vert de 0,2 pour cent à 9 562,29.

Sur la liste principale de Piazza Affari, Intesa Sanpaolo a pris la tête avec une hausse de 3,2%. La société a déclaré vendredi que le ratio Common Equity Tier 1 entièrement chargé du groupe devrait se situer à des niveaux de l'ordre de 13 % au 31 décembre 2022, et par la suite à des niveaux qui atteignent l'objectif supérieur à 12 % sur l'horizon du plan d'affaires 2025.

Telecom Italia a ouvert en hausse de 0,4 % après avoir annoncé qu'à la suite de l'approbation du conseil d'administration le 18 janvier et de l'achèvement des activités de construction de livres, elle a placé une obligation à taux fixe non garantie de 850 millions d'euros offerte aux investisseurs institutionnels.

Campari a ouvert en hausse de 0,3%. Vendredi, elle a indiqué qu'elle avait acheté 8 277 de ses propres actions ordinaires entre le 16 et le 20 janvier. Les actions ont été acquises à un prix moyen de 9,8579 euros par action, pour une valeur totale de 81 593,89 euros.

Les pétroles ont été à la traîne, avec une baisse de 3,0 %, 1,3 % et 0,4 % pour Snam, Tenaris et Eni. Le pire de la liste, cependant, est Enel, en baisse de 3,4 %.

Sur le Mid-Cap, la Juventus a ouvert avec une baisse de 12% après la pénalité de 15 points au classement et l'inhibition temporaire pour le directeur sportif, Federico Cherubini, de 16 mois pour exercer des activités dans la FIGC, avec une demande de prolongation dans les domaines de l'UEFA et de la FIFA. Dimanche, la société a annoncé la nomination de Francesco Calvo, l'ancien chef du personnel de la société, au poste de directeur du football, sous la responsabilité du directeur général, Maurizio Scanavino.

Saras a ouvert en hausse de 0,2% après avoir annoncé vendredi que le directeur financier de la société, Franco Balsamo, a vendu 280 000 actions ordinaires.

Les actions ont été vendues à un prix moyen de 1,42 euro par action, pour une valeur totale de 397 600 euros.

Au sommet se trouvent GVS et les actions A de MFE Mediaforeurope, en hausse de 2,7 pour cent et 2,5 pour cent respectivement.

Sur le Petit, Netweek ouvre en hausse de 5,9%, suivi par CIA, en hausse de 3,9%.

Newlat food ouvre en hausse de 1,2%. Jeudi, la société a annoncé que les revenus consolidés préliminaires pour 2022 s'élèvent à 730 millions d'euros, soit une hausse organique de 17 % en glissement annuel par rapport aux 625 millions d'euros déclarés à la fin de l'exercice 2021 et une hausse de 128 % par rapport à l'exercice 2019 où les revenus étaient de 320 millions d'euros, année de la cotation dans le segment STAR de Borsa Italiana Spa.

Parmi les PME, Casasold part dans le vert de 0,2% après avoir publié ses résultats du quatrième trimestre. Le conseil d'administration a approuvé vendredi soir les KPI de gestion consolidés pour le quatrième trimestre 2022. Au 31 décembre 2022, 25 appartements ont généré des revenus d'environ 1,8 million d'euros, soit une baisse de 28 % par rapport aux 2,5 millions d'euros enregistrés au 31 décembre 2021.

Le groupe, explique l'entreprise dans une note, comme précédemment communiqué, "connaît un ralentissement de son activité de rénovation de bâtiments et enregistrera une baisse significative de ses revenus et de ses marges en 2022".

Spindox a grimpé de 4,0 % quelques minutes après la cloche, suite à l'annonce de la signature d'un accord de collaboration avec WizKey, un fournisseur de solutions blockchain pour le marché financier et propriétaire de la plateforme market-as-a-service pour les actifs intangibles et physiques Define.

Racing Force Group - dont le cours est stable à 5,34 euros par action - a annoncé lundi qu'il avait conclu un accord avec la Formule 1 pour utiliser sa technologie de caméra de casque pour le championnat du monde de Formule 1 de 2023.

A New York vendredi, le Dow Jones a clôturé dans le vert de 1,0 pour cent à 33 375,49, le S&P a gagné 1,9 pour cent à 3 972,61, tandis que le Nasdaq a progressé de 2,7 pour cent à 11 140,44.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0898 contre USD1.0836 à la clôture de vendredi. En revanche, la livre valait 1,2407 USD contre 1,2375 USD vendredi soir.

Parmi les matières premières, le pétrole brut Brent vaut 87,50 USD le baril, contre 86,80 USD le baril vendredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 925,80 USD l'once contre 1 925,38 USD l'once la session précédente.

Sur le calendrier économique de lundi, aucun événement n'est prévu en Chine et à Hong Kong, tous deux fermés pour le Nouvel An chinois.

A 1500 CET, il y aura une adjudication de BTF en France tandis qu'à 1600 CET, l'indice de confiance des consommateurs de la zone euro est attendu.

A 1845 CET, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, prononcera un discours.

Parmi les sociétés cotées sur la Piazza Affari, les résultats de la Compagnia dei Caraibi sont attendus.

