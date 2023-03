Rebond des carrés ; la BNS soutient le Credit Suisse

(Alliance News) - Les marchés boursiers européens - selon le marché des contrats à terme - devraient ouvrir en hausse jeudi, inversant en partie, mais pas entièrement, la chute brutale de mercredi. Le secteur bancaire reste au centre de l'attention des marchés, la confiance des investisseurs dans ce secteur étant ébranlée. La décision de la Banque centrale européenne sur les taux d'intérêt, qui sera prise à la mi-journée, est également au cœur de cette mini-crise.

Le Credit Suisse, qui a déclenché la liquidation mercredi, a annoncé jeudi qu'il allait emprunter près de 54 milliards de dollars auprès de la BNS - la banque centrale suisse - pour renforcer le groupe après l'effondrement des actions.

Cette révélation intervient quelques heures après que la Banque nationale suisse a déclaré que les niveaux de capital et de liquidité de la banque étaient adéquats pour une "banque d'importance systémique" et qu'elle s'engageait à mettre des liquidités à disposition en cas de besoin.

Dans un communiqué, le Credit Suisse a déclaré que le prêt de la banque centrale, d'un montant maximal de 50 milliards de francs suisses, "soutiendrait... les activités principales et les clients", ajoutant qu'il faisait également des offres de rachat pour environ 3,00 milliards de dollars de dettes.

Le FTSE Mib, après avoir clôturé dans le rouge de 4,6 % la nuit dernière, était en hausse de 367,00 points.

Parmi les cotations mineures, le Mid-Cap a clôturé en baisse de 3,4 pour cent à 41 631,82 mercredi soir, le Small-Cap a baissé de 3,2 pour cent à 29 363,65, et l'Italie Growth a baissé de 1,8 pour cent à 9 218,58.

Le CAC 40 de Paris est en hausse de 85,00 points, le FTSE 100 de Londres est en hausse de 54,00 points et le DAX 40 de Francfort est en hausse de 161,50 points.

Sur la liste principale de Piazza Affari, hier soir, avec la couleur rouge comme dénominateur commun, Saipem a fait un pas en arrière de 8,5 pour cent. Voleon Capital Management a augmenté sa position courte sur le titre de 0,7 % à 0,84 %.

L'ensemble du secteur bancaire a souffert, avec UniCredit en baisse de 9,1 %, Intesa Sanpaolo de 6,9 % et Banco BPM de 7,1 %.

Le conseil d'administration de Telecom Italia - dans le rouge de 3,4% - a annoncé mercredi que le conseil s'était réuni pour examiner l'offre non contraignante présentée par le consortium formé par CdP Equity et Macquarie Infrastructure and Real Assets, agissant au nom d'un groupe de fonds d'investissement gérés ou assistés par le groupe Macquarie - le NBO du consortium - pour l'achat d'une société à former, qui serait essentiellement responsable de la gestion et du périmètre d'infrastructure du réseau fixe, y compris les actifs et les activités de FiberCop, ainsi que de la participation dans Sparkle.

Tenaris, pour sa part, a chuté de 9,0 %, après une perte de 1,4 % à la veille de l'ouverture des marchés. L'action avait auparavant connu quatre séances de baisse.

Parmi les quelques valeurs haussières, Campari a progressé de 0,5 % à 10,72 euros, faisant écho au vert de la veille avec 2,2 %.

Sur le segment des cadets, cependant, le secteur bancaire a mené les baisses. Banca Monte dei Paschi a chuté de 10 % à 1,92 EUR.

Credem a chuté de 6,7 %, tandis que Banca Popolare di Sondrio a perdu 6,4 %.

Parmi les notes positives, MARR a gagné 6,9 %. La société a annoncé mardi une augmentation de son bénéfice net pour 2022, à 26,6 millions d'euros, contre 35,1 millions d'euros un an plus tôt.

Sur le segment des petites capitalisations, Biesse glisse de 9%, avec un cours à 15,25 euros après un gain de 4,7% hier soir. Le conseil d'administration a approuvé mardi le rapport financier pour 2022, qui se solde par un bénéfice net de 30,3 millions d'euros, contre 34,2 millions en 2021, soit un bénéfice par action de 1,11 euro. Le conseil d'administration a également proposé le versement d'un dividende brut de 0,33 euro par action.

Aeffe - en baisse de 6,8% - a annoncé mercredi avoir clôturé l'exercice 2022 avec une perte de 9 millions d'euros, contre un bénéfice de 12 millions d'euros en 2021, qui incluait toutefois des avantages fiscaux non récurrents de 9,5 millions d'euros.

D'Amico, pour sa part, a chuté de 7,4 pour cent, après un bénéfice de 5,6 pour cent à la veille de la réunion.

Parmi les notes positives, algoWatt a gagné 1,7 pour cent, se relevant après deux sessions baissières.

Parmi les PME, Copernicus a grimpé de 3,7 % à 5,60 euros, faisant écho au gain de 4,9 % de la veille.

A la baisse, Comer Industries a cédé 8,8%, avec un cours à 31,00 euros.

Directa SIM laisse 7,3% sur le parterre, après un timide vert la veille avec 0,2%.

Cover 50 - en hausse de 1,6 % - a annoncé mercredi que son chiffre d'affaires et son Ebitda pour 2022 étaient en hausse de deux chiffres par rapport aux chiffres de l'année précédente. Les revenus ont augmenté de 24 % pour atteindre 30,1 millions d'euros, contre 24,3 millions d'euros en 2021.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow a clôturé dans le rouge de 0,9 %, le Nasdaq en hausse de 0,1 %, tandis que le S&P 500 a quitté le parterre de 0,7 %.

Parmi les marchés asiatiques, le Hang Seng a chuté de 2,1 %, le Shanghai Composite de 1,1 %, tandis que le Nikkei a baissé de 0,8 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0600 USD contre 1,0538 USD à la clôture de la journée d'hier. En revanche, la livre valait 1,2068 USD contre 1,2019 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 74,33 USD contre 72,52 USD hier soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 914,08 USD l'once contre 1 935,88 USD l'once à la clôture de mercredi.

Sur le calendrier économique de jeudi, le chiffre de l'inflation italienne est attendu à 1000 CET dans la matinée. À 1330 CET, les demandes initiales d'allocations de chômage arrivent des États-Unis.

À 1415 CET, c'est le tour de la décision sur les taux de la BCE, avec la conférence de presse à 1445 CET. À 1630 CET, la vente aux enchères des bons du Trésor à 4 et 8 semaines aura lieu.

Les résultats d'Aquafil, Arnoldo Mondadori, A2A, Enel, Eni, Salcef et Webuild sont attendus jeudi.

Par Maurizio Carta, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.