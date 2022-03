SocGen s'efforce de réduire les risques liés à la Russie ; les actions des banques sont nerveuses.

Les actions des banques ont été malmenées ces derniers jours par la crainte d'éventuelles dépréciations, d'une baisse des revenus et d'un affaiblissement des économies. Les contrats à terme sur actions laissent présager une ouverture en baisse jeudi.

"Le Groupe conduit ses activités en Russie avec la plus grande prudence et sélectivité, tout en soutenant ses clients historiques", a déclaré la banque française.

Les priorités sont "de réduire ses risques et de préserver la liquidité de sa filiale en maintenant une collecte diversifiée de dépôts", précise-t-elle.

Ces derniers jours, de nombreux investisseurs ont essayé de se débarrasser de leurs actifs russes.

Les agences de notation Fitch et Moody's ont abaissé la note de la Russie de six crans pour la faire passer au statut de "junk", estimant que les sanctions occidentales remettaient en question sa capacité à assurer le service de la dette et affaibliraient son économie.