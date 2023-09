(Alliance News) - City Green Light, une société opérant dans le domaine de l'éclairage public, de l'efficacité énergétique et des services de ville intelligente, a obtenu environ 200 millions d'euros auprès d'un pool d'institutions financières pour soutenir son plan de croissance et ses investissements dans l'efficacité énergétique et la numérisation, notamment par le biais de nouvelles activités et d'opérations de fusions-acquisitions.

En détail, les établissements de crédit impliqués dans la transaction, partiellement assistée par la garantie verte EURSACE pour 96 millions d'euros, sont Intesa Sanpaolo Spa, qui, par l'intermédiaire de la division IMI Corporate & Investment Banking, a agi en tant que coordinateur des prêteurs, teneur de livre, arrangeur principal mandaté, banque mandataire et agent Sace, Cassa Depositi e Prestiti Spa, UniCredit Spa, BNL BNP Paribas et Sparkasse - Cassa di Risparmio di Bolzano, en tant que teneurs de livre et arrangeurs principaux mandatés.

Intesa Sanpaolo annonce également qu'elle est intervenue en tant que coordinatrice des prêts verts pour la structuration des lignes vertes, pour un montant de 192 millions d'euros sur les 197 millions d'euros du financement total, visant à soutenir les projets verts inclus dans le plan de l'entreprise.

Les ressources seront principalement allouées à la mise en œuvre de projets d'investissement dédiés à la transition énergétique et à la numérisation des administrations publiques, promouvant ainsi des solutions intégrées d'efficacité énergétique dans des secteurs clés, notamment l'éclairage public, la gestion des bâtiments publics et les communautés énergétiques.

City Green Light, créé en 2017, est participé par le Fonds italien pour l'efficacité énergétique, Marguerite Infrastructure Italie II, et la Banque européenne d'investissement - BEI. Elle dessert plus de 250 municipalités dans toute l'Italie et bénéficie d'une solide expérience dans la gestion de plus de 900 000 points d'éclairage, 100 tunnels routiers et 1 600 caméras de sécurité.

Le prêt, d'une durée d'environ sept ans, s'inscrit dans le cadre des objectifs du Green New Deal, en raison de son impact positif sur l'atténuation des changements climatiques.

Intesa est dans le rouge de 0,8 % à 2,47 euros par action, tandis qu'UniCredit est en baisse de 0,7 % à 23,50 euros par action.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.