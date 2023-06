InTEST Corporation : EF Hutton maintient sa recommandation à l'achat

inTEST Corporation est un fournisseur de solutions de test et de processus utilisées dans la fabrication et le test sur un éventail de marchés, notamment l'automobile, la défense/aérospatiale, l'industrie, les sciences de la vie, la sécurité et les semi-conducteurs. La société opère à travers trois segments : Electronic Test, Environmental Technologies et Process Technologies. Le secteur des tests électroniques comprend inTEST EMS, qui exerce ses activités dans le New Jersey et en Californie, et Acculogic, qui exerce ses activités au Canada, en Californie et en Allemagne. Le segment des technologies environnementales comprend inTEST Thermal Solutions, qui fabrique et vend des produits sous les marques Temptronic, Sigma, Thermonics et North Sciences, et exerce ses activités dans le Massachusetts, en Allemagne et à Singapour. Le secteur des technologies des procédés comprend Ambrell, qui exerce ses activités à New York, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni, et Videology, qui exerce ses activités dans le Massachusetts et aux Pays-Bas.

Secteur Machines et équipements industriels