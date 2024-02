Intevac, Inc. est engagée dans la conception et le développement de systèmes de traitement de couches minces à haute productivité. La société fournit une technologie de traitement des couches minces et des plates-formes de fabrication pour les environnements de fabrication à haut volume. La société opère par le biais du segment Thin Film Equipment (TFE). Le segment TFE conçoit, développe et commercialise des solutions d'équipement de traitement sous vide pour la fabrication en gros volume de petits substrats avec des propriétés précises de couche mince, comme pour les marchés des disques durs (HDD) et des panneaux de recouvrement d'écran (DCP), ainsi que d'autres marchés adjacents de couche mince. Elle développe des équipements pour déposer des films minces optiquement transparents sur les DCP que l'on trouve sur les produits électroniques grand public et automobiles, notamment les smartphones, les appareils pliables, les smartwatches, les appareils portables, les appareils photo numériques et autres. La gamme de produits TFE de la société comprend le système de pulvérisation à disque 200 Lean, le système INTEVAC VERTEX, le système INTEVAC VERTEX Marathon, le système PVD INTEVAC MATRIX, TRIO et autres.

Secteur Equipements et pièces électroniques