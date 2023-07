International Land Alliance, Inc. est une société de développement de terrains résidentiels. Les principales activités de la société consistent à acheter des propriétés, à obtenir le zonage et les autres autorisations nécessaires pour subdiviser les propriétés en lots de construction résidentiels et commerciaux, à obtenir le financement pour l'achat des lots, à améliorer l'infrastructure et les commodités des propriétés et à vendre les lots aux acheteurs de maisons, aux retraités, aux investisseurs et aux promoteurs commerciaux. Ses propriétés comprennent l'Oasis Park Resort en Basse-Californie, le projet Valle Divino à Ensenada, en Basse-Californie, le Rancho Tecate Resort, le Bajamar Oceanfront Golf Resort et les domaines Emerald Grove. L'Oasis Park Resort est une communauté immobilière située au sud de San Felipe. Le projet Valle Divino comprend environ 137 lots résidentiels et trois lots commerciaux. Le Bajamar Oceanfront Golf Resort est une communauté de golf.

