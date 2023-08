Intouch Insight Ltd est une société basée au Canada qui développe des applications logicielles mobiles gérées et des plateformes SaaS (Software-as-a-Service), et fournit des services de collecte de données pour les entreprises privées, les gouvernements et les organismes de réglementation. La société a développé diverses plateformes logicielles, dont IntouchIntelligence, IntouchCapture, IntouchCheck, IntouchSurvey, et une plateforme de gestion de l'expérience client, LiaCX. La société et ses filiales proposent un portefeuille complet de produits et de solutions de gestion de l'expérience client (CEM). Sa plateforme CEM comprend des logiciels de gestion de l'expérience client, des logiciels de sondage, des logiciels d'automatisation des formulaires mobiles, des services de client mystère, des services d'audit opérationnel et de conformité, et des logiciels d'automatisation du marketing événementiel. La société aide également ses clients à collecter et à centraliser les données provenant de multiples points de contact avec les clients, et leur fournit des informations exploitables pour identifier, sentir et améliorer les efforts en matière d'expérience client en temps réel.

Secteur Logiciels