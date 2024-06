Intra-Cellular Therapies, Inc. est une société biopharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements pour les troubles du système nerveux central (SNC). La société s'appuie sur l'approche intracellulaire pour développer des traitements destinés aux personnes atteintes de maladies psychiatriques et neurologiques complexes. Le produit de la société, CAPLYTA (lumatépérone), est un antipsychotique atypique administré par voie orale une fois par jour et approuvé chez les adultes pour le traitement de la schizophrénie et le traitement des épisodes dépressifs associés aux troubles bipolaires I ou II (dépression bipolaire) en monothérapie et en traitement d'appoint avec le lithium ou le valproate. Son pipeline comprend plusieurs produits candidats en développement clinique et d'autres produits candidats en phase d'essais non cliniques, tels que le programme ITI-1284-ODT-SL, le programme d'inhibiteurs de la phosphodiestérase de type I (PDE1), le programme ITI-333 et le programme psychédélique non hallucinogène ITI-1500. L'ITI-1284 est une forme deutérée de la lumatépérone, une nouvelle entité chimique.

Secteur Produits pharmaceutiques