Intra-Cellular Therapies, Inc. est une société biopharmaceutique. La société se concentre sur la découverte, le développement clinique et la commercialisation de médicaments à petites molécules qui répondent à des besoins médicaux non satisfaits, principalement dans le domaine des troubles neuropsychiatriques et neurologiques, en ciblant les mécanismes de signalisation intracellulaire au sein du système nerveux central (SNC). Le produit de la société, CAPLYTA, est un traitement des épisodes dépressifs associés aux troubles bipolaires I ou II (dépression bipolaire) chez les adultes, en monothérapie et en traitement d'appoint avec le lithium ou le valproate. L'efficacité de CAPLYTA 42 mg dans la dépression bipolaire a été démontrée dans deux études de phase III contrôlées par placebo, qui ont évalué les effets de CAPLYTA sur la dépression chez des adultes souffrant de troubles bipolaires I ou II, en monothérapie (étude 404) et en traitement d'appoint avec le lithium ou le valproate (étude 402).

Secteur Recherche biotechnologique et médicale