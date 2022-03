Intrasense : Invest Securities abaisse son objectif de cours

L'analyste estime que la publication des résultats 2021 a été marquée par une croissance au-dessus des attentes et des OPEX plus élevées résultant sur un léger creusement de la perte nette.



' En 2022, le groupe anticipe une accélération de l'activité grâce au renforcement de la force commerciale en Europe et en Chine et à l'innovation ' indique Invest Securities.



' Au regard de la situation politique en Europe de l'Est, où le groupe opère via des accords locaux, et compte tenu de la situation sanitaire volatile en Chine (30% CA), avec le reconfinement de nombreuses villes, nous adoptons une posture plus prudente en 2022 ' rajoute le bureau d'analyses.



Après révisions baissières et actualisation, Invest Securities abaisse son objectif de cours à 0,86E (contre 1,02E) et réitère son opinion achat.



