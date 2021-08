Intrasense : AGE convoquée pour le 30 août

Intrasense indique que son assemblée générale mixte réunie sur deuxième convocation le 19 juillet n'ayant pu valablement délibérer, faute de quorum, sur les projets de résolutions à caractère extraordinaire, les actionnaires sont de nouveau convoqués le 30 août.



Le spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale, et concepteur de Myrian, précise qu'aux termes d'une ordonnance de la Présidente du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 28 juillet, un mandataire ad hoc a été désigné.



Ce dernier aura la charge de représenter les actionnaires défaillants et exercera leurs droits de vote à raison de deux-tiers de votes positifs et un-tiers de votes négatifs, afin de rendre neutre, en termes de majorité qualifiée, sa participation aux délibérations.



