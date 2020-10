Intrasense : Renouvellement partiel et renforcement du Conseil d'administration

Michèle Lesieur, Présidente du Conseil d'administration, a une longue expérience dans le domaine de la santé dans lequel elle a exercé différentes fonctions de direction au niveau national et à l'international chez Supersonic Imagine et au sein du groupe Philips. Au cours des quatre dernières années, elle a occupé le poste de Directrice Générale de la société Supersonic Imagine, société française cotée sur le marché réglementé d'Euronext Paris et spécialisée en échographie. Auparavant, Michèle a occupé́la présidence de Philips France et la direction générale de Philips Healthcare en France après avoir dirigé́pendant cinq années les ventes et le marketing pour les systèmes d'imagerie médicale du groupe au niveau international. Michèle Lesieur est par ailleurs administratrice indépendante au sein de plusieurs conseils d'administration.

Comme annoncé lors de notre dernière assemblée générale des actionnaires, le Conseil d'administration a fait le choix de se renouveler avec le départ de Nicolas Michelon, administrateur depuis 2011 et Président du Conseil d'administration depuis 2018, et de Patrick Mayette, administrateur depuis 2011. Deux nouveaux profils rejoignent ainsi le Conseil d'administration d'Intrasense et apportent tout leur savoir-faire dans le domaine de l'imagerie médicale et du développement d'activités.

Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et concepteur de Myrian®, annonce, par suite d'une réunion de Conseil d'administration du 8 octobre 2020, un renouvellement partiel et un renforcement de sa composition. Michèle Lesieur a été cooptée administratrice de la Société et nommée Présidente du Conseil d'administration. Anne Larpin a été cooptée administratrice de la Société. La ratification de ces cooptations sera mise au vote lors de la prochaine assemblée générale ordinaire d'Intrasense.

Après une carrière de dirigeante en charge des finances et des risques dans le secteur financier au sein de groupes internationaux côtés, Anne Larpin a élargi son expérience sectorielle au travers de positions de direction générale et d'administratrice en particulier dans la santé et dans les transports/logistique. Certifiée par l'Institut Français des Administrateurs (IFA) et Sciences Po, elle préside actuellement le Comité d'Audit du Grand Port Maritime de Rouen et siège également au Collège de l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).

Le Conseil d'administration est désormais composé de Michèle Lesieur (Présidente du Conseil d'administration, administratrice indépendante), Anne Larpin (administratrice indépendante), Patrice Rullier (administrateur indépendant) et Nicolas Reymond (administrateur et Directeur général).

Michèle Lesieur déclare : « Je suis extrêmement fière de rejoindre une société au projet ambitieux et j'apporterai tout mon soutien et mon expérience aux équipes opérationnelles emmenées par Nicolas Reymond. Je tiens à remercier Nicolas Michelon et Patrick Mayette pour tout ce qu'ils ont accompli ces dernières années dans le cadre du redressement de la Société, permettant aujourd'hui d'atteindre l'équilibre opérationnel. Je tiens également à souhaiter la bienvenue à Anne Larpin qui va nous apporter ses compétences dans le domaine de la finance.»

Nicolas Michelon déclare : « Je tiens à remercier l'ensemble du Conseil d'administration et particulièrement Patrick Mayette pour le travail accompli durant toutes ces années et surtout je suis persuadé du succès de la Société emmenée par Nicolas Reymond. Je souhaite la bienvenue à Michèle et Anne qui sauront mettre à profit leur large expérience pour le succès d'Intrasense. »

