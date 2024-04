Intrasense : a obtenu une certificat CE

Intrasense, spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et concepteur de Myrian®, et Guerbet, leader de l'imagerie médicale au niveau mondial, annoncent que la plateforme Myrian® 2.12 a obtenu le certificat CE sous MDR1, intégrant l'IA prostate développée par Guerbet, l'IA Veolity® LungCAD développée par Mevis et l'IA

Icobrain™ développée par Icometrix.



' Cette mise sur le marché est une étape majeure dans le plan de développement commun des deux entreprises et la réalisation de leur ambition de croissance ' indique la direction.



' La certification de notre solution Myrian® 2.12 représente une étape cruciale dans notre trajectoire d'innovation. Cette validation marque notre engagement continu envers l'excellence technologique et constitue également une

opportunité pour accélérer notre croissance. Les nouveaux algorithmes d'IA, notamment développés par notre partenaire Guerbet, nous permettent de

renforcer la valeur ajoutée de nos solutions logicielles et de maximiser la pertinence de notre offre sur les marchés ' indique Nicolas Reymond, Directeur Général d'Intrasense.



