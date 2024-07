En Europe, le chiffre d'affaires d'Intrasense atteint 144k€, cette baisse résultant notamment de l'instabilité géopolitique en Europe de l'Est. En parallèle, la relation avec Guerbet se structure, avec pour objectif la génération d'activités commerciales directes sur de nouveaux pays, comme l'Italie. Le Groupe a renforcé sa présence aux principaux congrès médicaux européens tels que l'ECR (Autriche), RöKo (Allemagne), la SERAM (Espagne) et la SIRM (Italie). Ces événements augmentent la visibilité d'Intrasense et créent des opportunités de développement commercial. Intrasense va continuer à investir dans ces zones pour développer le chiffre d'affaires avec ses nouvelles solutions disponibles depuis le second trimestre 2024.

L'équipe commerciale se réorganise afin d'optimiser la stratégie de vente du Groupe, avec notamment l'arrivée en avril 2024 de Jérôme Thiebaud, Chief Business Officer. A la suite d'investissements en R&D, le groupe poursuit sa transformation en investissant au niveau commercial et marketing afin d'accélérer sa croissance et atteindre ses objectifs de chiffre d'affaires. A horizon 2026, Intrasense maintient son ambition, grâce à sa stratégie d'innovation et commerciale, de doubler son chiffre d'affaires par rapport à l'exercice 2022, et d'atteindre l'équilibre opérationnel (en termes d'EBITDA).

