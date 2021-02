Montpellier, France, le 11 février 2021 - 08h30

Intrasense et MeVis concluent un partenariat stratégique

Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et concepteur de Myrian®, et MeVis Medical Solutions AG spécialisée dans le développement d'applications cliniques intégrant l'intelligence artificielle, annoncent un partenariat international dans le domaine des pathologies pulmonaires.

Une expertise combinée au service de la santé des patients

Cancer le plus répandu dans le monde avec plus de 2 millions de cas en 2018(1), le cancer du poumon est une pathologie pour laquelle Intrasense est mobilisée depuis de nombreuses années. Ses applications cliniques renommées comme Myrian XP-Lung et Myrian XP-Lung Nodule sont largement utilisées dans de nombreux pays. Le récent succès du nouveau protocole dédié au COVID-19 a prouvé à nouveau toute l'expertise de la société dans la création de solutions cliniquement pertinentes basées sur des technologies de pointe.

MeVis Medical Solutions AG fournit des solutions logicielles de pointe en imagerie du sein, des poumons, du foie ou en neurologie aux professionnels de santé. Veolity® LungCAD, basé sur l'intelligence artificielle de MeVis, détecte automatiquement les nodules pulmonaires dans les images scanner. Un diagnostic radiologique rapide et sûr peut ainsi être effectué grâce à un suivi longitudinal et à une évaluation volumétrique quantitative de la croissance des lésions.

Création d'une valeur ajouté clinique unique avec l'intégration à la plate-forme Myrian

Grâce aux capacités de la plate-forme Myrian, Veolity® LungCAD est parfaitement intégré au workflow clinique Myrian permettant aux utilisateurs de bénéficier d'une technologie de pointe supplémentaire dans la suite logicielle complète d'Intrasense.

La solution sera disponible au cours du premier semestre 2021, le partenariat étant centré sur l'intégration et la commercialisation de la solution par Intrasense sur les marchés européens.

Grâce à ce partenariat, Intrasense poursuit sa stratégie d'enrichissement de son propre portefeuille avec des solutions adaptées aux besoins et usages radiologues, positionnant ainsi les technologies d'intelligence artificielle au service de la santé.

À propos d'Intrasense

Créée en 2004, Intrasense développe et commercialise un dispositif médical unique, Myrian®, plateforme logicielle facilitant et sécurisant le diagnostic, la prise de décision et le suivi thérapeutique. Grâce à Myrian®, plus de 1000 établissements de santé répartis dans 40 pays bénéficient d'une plateforme unique et intégrée pour lire tout type d'images (IRM, scanner…). Enrichie d'applications cliniques expertes pour des pathologies spécifiques, Myrian® offre une solution de traitement d'image universelle, intégrable dans tous les systèmes d'information de santé. Intrasense compte 40 salariés, dont 15 dédiés à la Recherche et Développement. Labellisée « entreprise innovante » par la BPI, elle a investi plus de 10 millions d'euros en Recherche et Développement depuis sa création. Plus d'informations sur http://www.intrasense.fr/fr/.

À propos de MeVis

Fondée en 1997, MeVis Medical Solutions AG contribue de manière significative à la détection précoce et au diagnostic du cancer, facilitant ainsi un traitement précoce et sur mesure de la maladie. Afin de relever ce défi, la société développe des logiciels innovants pour l'analyse et le traitement des données d'images médicales. Les objectifs cliniques sont la détection précoce et le diagnostic basés sur l'image des maladies épidémiologiquement importantes du sein, des poumons et du foie, ainsi que des troubles neurologiques. En outre, MeVis Medical Solutions AG fournit des services techniques de visualisation 3D du foie et du pancréas pour la formation professionnelle, la publication, la présentation et la recherche. www.mevis.de

(1) World Health Organization - https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cancer

