Intrasense : Résultats annuels 2020 consolidés du Groupe

Montpellier, France, le 23 mars 2021 - 08h00

Résultats annuels 2020 consolidés du Groupe Intrasense :

• Chiffred'affaires en croissance de 3,7% malgré l'impact de la crise sanitaire

• EBITDA en croissance de +554 k€ et à l'équilibre pour la première fois

• Trésorerie renforcée à environ 2,5 M€

• Succès de la phase de structuration du Groupe engagée en 2018

Intrasense (FR0011179886 - ALINS), spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale et concepteur de Myrian® (la « Société »), annonce aujourd'hui ses résultats annuels 2020 consolidés IFRS au niveau Groupe.

Nicolas Reymond, Directeur général de la société indique : « Nous sommes fiers de ces bons résultats 2020 qui matérialisent le travail des équipes et valorisent les fruits de notre structuration. 2020 marque également une nouvelle phase de notre développement et surtout affiche pour la première fois de l'histoire d'Intrasense une profitabilité opérationnelle au niveau Groupe. Nous entrons dans une nouvelle phase de croissance, avec des équipes techniques, commerciales et managériales enthousiastes, ainsi qu'une stratégie d'innovation en phase avec nos ambitions de croissance sur nos marchés cibles. Nos objectifs 2020 sont pleinement atteints et l'exercice 2021 s'annonce prometteur. »

Principaux agrégats des comptes consolidés IFRS (1)

Chiffres en (k€) 2020 2019 Variation Variation en % Chiffre d'affaires 3 441 3 318 123 +3,7% Marge Brute 2 903 2 872 31 +1% Résultat opérationnel avant dotations et dépréciations (EBITDA2) 4 -550 554 n/a Trésorerie nette 2 586 851 1 735 +204%

Les comptes consolidés ont été arrêtés par le Conseil d'administration du 22 mars 2021. Les données financières présentées dans ce communiqué ont été

auditées. Le rapport des commissaires aux comptes relatif à leur certification est en cours d'émission et le rapport financier annuel 2020 sera publié d'ici le 30 avril 2021.

Compte de résultat simplifié consolidé

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE (EN k€) 2020 2019 Variation Variation en % Chiffre d'affaires 3 441 3 318 123 3,7% Marge Brute 2 903 2 872 31 1,1% en % du chiffre d'affaires 84,4% 86,6% n/a n/a Charges de personnel 2 162 2 328 -166 -7,1% Charges externes 755 935 -180 -19,3% Autres Charges opérationnelles courantes (hors amortissements et autres charges courantes) -18 159 -177 n/a EBITDA - Résultat opérationnel avant dotations et dépréciations 4 -550 554 n/a en % du chiffre d'affaires 0,1% -16,6% n/a n/a Dotation aux amortissements 439 316 123 38,9% Dotations et reprises aux provisions 188 -227 414 n/a Résultat opérationnel courant -622 -639 17 2,7% Charges et produits opérationnels non courants -4 -153 149 n/a Résultat opérationnel -626 -792 166 n/a Résultat financier -78 -121 43 n/a Impôt sur les résultats 0 0 0 n/a Résultat net -704 -912 208 22,81%

Le Groupe poursuit sa croissance en enregistrant un chiffre d'affaires de 3 441 k€ en croissance de 3,7% par rapport à 2019. La zone Europe et en particulier la France a plus directement été impactée par la crise sanitaire au second semestre 2020 alors que sa filiale chinoise a surperformé au global sur l'année malgré des difficultés sur le premier trimestre 2020 dues à l'épidémie de la Covid-19 sur le continent asiatique. La stratégie du Groupe consistant à investir sur ses deux marchés clés, l'Europe et la Chine, est donc payante.

Un résultat opérationnel avant dotations et dépréciations (EBITDA) en croissance de 554 k€ euros par rapport à 2019 ressort pour la première fois positif au niveau global Groupe (+4 k€). L'EBITDA représente +0,1% du chiffre d'affaires et montre une forte amélioration par rapport à 2019 (où il représentait -16,6% du chiffre d'affaires). L'atteinte de ce résultat correspond à la combinaison d'un chiffre d'affaires résilient et en croissance ainsi que d'une gestion saine de la masse salariale et des charges externes. Cet élément clé est la résultante de la structuration du Groupe opérée depuis 2018.

Les charges de personnel en retrait de 166 k€, liées à un contrôle strict de la masse salariale et à l'effet année pleine des actions d'efficience opérationnelle entamées en 2018 et 2019.

Les charges externes ont diminué de 180 k€, l'épidémie de la Covid-19 ayant provoqué l'annulation des évènements marketing de type salons professionnels et l'accélération du développement du marketing digital du Groupe.

Les dotations aux amortissements ont augmenté de 123 k€, dues à la hausse des efforts R&D au cours des 3 derniers exercices, ainsi qu'à la mise sur le marché de nombreuses applications et modules cliniques additionnels.

Les dotations et reprises aux provisions représentent 188 k€ soit 5,4% du chiffre d'affaires. Cette augmentation de 414 k€ s'explique par la dépréciation en 2020 de comptes clients impactés par la crise sanitaire ainsi que par la reprise de provisions clients de 2019.

Principaux éléments bilanciels consolidés

ACTIF, en k€

31/12/2020 31/12/2019

Variation

Actifs non courants Actifs courants

Stocks et en-cours Clients

Autres actifs courants Disponibilités

TOTAL ACTIF

2 102 4 259

125 1 034

514 2 586

6 362

1 959

2 248

144 2 012

129 -3

651 383

616 -102

851

4 206

1 735 2 155

PASSIF, en k€

Capitaux propres

Capital social

Réserves

Résultat de l'exercice

Passifs non courants

Emprunts et dettes financières

Provisions

Passifs courants

Fournisseurs et comptes rattachés

Partie courante des emprunts et dettes financières

Autres passifs courants

TOTAL PASSIF

31/12/2020 31/12/2019

2 154 1 218 1 639 -704 2 218 2 010 208

1 990

6 362

573 1 071 415

Variation

1 580 147 1 224

-912 208

1 814 404

1 558 256

1 819

452 -48 171

523 -246

234 19

1 063 398

4 206

2 155

Les disponibilités (trésorerie) sont en forte amélioration et s'établissent à 2 536 k€ au 31 décembre 2020. Cette hausse de 1 735 k€ par rapport à l'année précédente est liée principalement à l'exercice de bons de souscription d'actions (« BSA ») pour un montant total de 2 000 k€ ainsi qu'à l'obtention d'un Prêt Garanti par l'Etat (« PGE ») pour un montant de 650 k€.

Les comptes clients ont été augmentés de 383 k€, ce qui s'explique essentiellement par une vente importante effectuée en fin d'année non encore recouvrée à la clôture des comptes.

Les capitaux propres s'établissent à 2 154 k€, en hausse de 1 580 k€ par rapport à l'année précédente. Cette hausse résulte notamment de l'exercice de BSA.

Les emprunts et dettes financière à long terme s'établissent à 2 010 k€, en hausse de 452 k€ par rapport à l'année précédente, à la suite notamment du remboursement partiel d'un prêt BPI pour 160 k€ et de l'obtention d'un PGE.

Évènements et perspectives 2021

Poursuite de la stratégie et perspectives

Comme précédemment annoncé, le Groupe poursuit son développement et entre dans une nouvelle phase stratégique, et confirme son ambition de croissance en se basant sur sa forte capacité d'innovation ainsi que sur ses marchés clés, à savoir l'Europe et la Chine.

Le renforcement du Comité de Direction se poursuit sous l'impulsion de Nicolas Reymond, alignant les compétences internes avec les objectifs de croissance ambitieux du Groupe. Les arrivées récentes de Lionel Seltz, Chief Financial Officer et de Khalil Filali, Chief Business Officer sont des éléments structurants de la réussite et du développement à venir.

L'enrichissement de la plateforme Myrian® continue de s'accélérer avec la mise sur le marché de nouvelles versions intégrant de l'intelligence artificielle au sein de nouvelles applications cliniques avancées. Les partenariats, permettant une accélération de la distribution d'innovations au plus grand nombre d'utilisateurs, continuent à se renforcer avec par exemple la signature récente d'un accord avec la société Mevis (voir communiqué de presse de la Société du 10 février 2021).

Impact de la crise sanitaire

Intrasense a été impactée par la crise sanitaire mondiale, notamment sur les marchés européens où son activité commerciale a été ralentie, Le Groupe a su relever le défi que posait cette situation exceptionnelle à la fois en soutenant les équipes médicales à travers le monde avec la mise à disposition d'une application spécifique Covid-19 mais également en maintenant ses résultats.

Le Groupe a réussi à faire croitre ses ventes et à faire augmenter significativement son EBITDA alors même que l'industrie et son environnement immédiat ont souffert largement de l'impact de la Covid-19.

La forte notoriété acquise lors de la diffusion de la solution dédiée à la Covid-19 d'Intrasense a permis la mise en place de relations privilégiées avec ses clients, partenaires et nouveaux centres de référence, bâtissant ainsi pour le moyen et long terme une visibilité bénéfique au Groupe.

Evolution du Conseil d'administration autour de sa nouvelle Présidente Madame Michèle Lesieur

L'exercice 2020 a vu la recomposition du Conseil d'administration autour de sa nouvelle Présidente, Madame Michèle Lesieur nommée le 8 octobre 2020. Madame Anne Larpin a également rejoint le Conseil d'administration en octobre 2020 en tant qu'administratrice indépendante afin d'accompagner la société lors de ses prochaines étapes de croissance. Ces nominations sont intervenues à la suite des démissions concomitantes de Messieurs Nicolas Michelon et Patrick Mayette de leurs fonctions d'administrateurs de la Société. Le Conseil d'administration est ainsi composé de quatre membres, deux femmes et deux hommes, respectivement Madame Michèle Lesieur (Présidente), Madame Anne Larpin (administratrice indépendante), Monsieur Patrice Rullier (administrateur indépendant) et Monsieur Nicolas Reymond (administrateur et Directeur général d'Intrasense).

À propos d'Intrasense

Créée en 2004, Intrasense développe et commercialise un dispositif médical unique, Myrian®, plateforme logicielle facilitant et sécurisant le diagnostic, la prise de décision et le suivi thérapeutique. Grâce à Myrian®, plus de 1000 établissements de santé répartis dans 40 pays bénéficient d'une plateforme unique et intégrée pour lire tout type d'images (IRM, scanner…). Enrichie d'applications cliniques expertes pour des pathologies spécifiques, Myrian® offre une solution de traitement d'image universelle, intégrable dans tous les systèmes d'information de santé. Intrasense compte 40 salariés, dont 15 dédiés à la Recherche et Développement. Labellisée « entreprise innovante » par la BPI, elle a investi plus de 10 millions d'euros en Recherche et Développement depuis sa création. Plus d'informations sur http://www.intrasense.fr/fr/.

(1) Comptes consolidés IFRS annuels du Groupe Intrasense, audités par le commissaire aux comptes. (2) L'EBITDA - Résultat opérationnel avant dotations et dépréciations est un indicateur utilisé par la

Direction pour mesurer la performance opérationnelle et financière et prendre des décisions d'investissement et d'allocation des ressources. Il ne saurait se substituer au résultat opérationnel courant car les effets des amortissements et des dépréciations qui en sont exclus peuvent l'impacter de manière significative.

Contacts

Intrasense Jérémy Peyron Responsable Marketing & Communication

NewCap

Communication financière et relations investisseurs Louis Tilquin

Tél. : 04 67 130 130 investor@intrasense.fr

Tél. : 01 44 71 20 43 intrasense@newcap.eu