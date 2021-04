Intrasense : le titre monte après un accord de référencement

Intrasense s'adjuge plus de 3% à la Bourse de Paris jeudi après avoir annoncé le référencement de sa plateforme de lecture d'images d'IRM et de scanner auprès de Vidi, un réseau français de groupes d'imagerie médicale.



Le spécialiste des logiciels d'imagerie médicale indique avoir conclu au mois de janvier un accord de référencement concernant les solutions Myrian auprès du réseau coopératif, qui rassemble 52 centres d'imagerie médicale et près de 900 radiologues.



L'accord prévoit notamment la prise en charge par la plateforme Myrian de la totalité des traitements (IRM, scanner,...), quel que soit le constructeur, un avantage puisque le parc d'équipements de Vidi est hétérogène.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.