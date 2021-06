Intrasense : succès de l'augmentation de capital de 4,9 ME

Intrasense annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, dont la souscription s'est déroulée du 28 mai au 15 juin.



Le montant brut de l'Augmentation de Capital s'élève à 4,9 ME et se traduit par la création de 6 961 647 Actions Nouvelles, souscrites à un prix de 0,70 euro par Action Nouvelle, soit une décote de 22,65% par rapport au dernier cours coté avant suspension de la cotation de l'action Intrasense le 24 mai 2021.



Le produit de cette opération est destiné à financer le recrutement de talents pour renforcer l'équipe R&D, à soutenir le développement des réseaux de partenaires stratégiques et de leaders d'opinion (KOL) et, enfin, à renforcer les équipes commerciales et lancement de l'offre en Allemagne et en Chine.





