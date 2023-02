Intrasense : s'allie à l'Institut Cancer de Montpellier pour déployer sa plateforme en oncologie

Intrasense, spécialiste des solutions logicielles d'imagerie médicale, s'associe à l'Institut Cancer de Montpellier (ICM) pour valider puis déployer en situation réelle sa nouvelle plateforme logicielle dédiée à la prise en charge des patients en oncologie. Les équipes médicales de l'ICM ont été sollicitées pour évaluer le prototype et les premières versions de la solution avec l'ambition de l'utiliser dans leur pratique quotidienne.



Actuellement en phase de prototypage, la nouvelle plateforme est conçue pour rationaliser et simplifier le processus de soins lié à l'imagerie médicale en oncologie. Elle fournira aux professionnels une gamme complète d'outils cliniques, collaboratifs et de recherche adaptés à leurs besoins, couvrant tous les aspects de la gestion des patients. D'autres tests seront menés tout au long de l'année en vue de la commercialisation début 2024 d'une plateforme logicielle enrichie de fonctionnalités innovantes