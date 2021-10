Intrasense : signe un partenariat avec I-SERIS dans le cadre du développement de Myra

Intrasense, spécialiste des solutions logicielles d’imagerie médicale et le groupe d’imagerie médicale et radiologique I-SERIS, regroupant les cliniques de Clémentville (Montpellier), Clermont l’Hérault et le centre scanner de la clinique Pasteur de Pézenas, ont annoncé la signature d’un accord dans le cadre du développement de la nouvelle solution oncologique Myra.



La future ligne de produits en oncologie Myra, dont le développement a été annoncé par le groupe Intrasense lors de sa levée de fonds en juin 2021, a pour objectif de placer le patient au centre du parcours de soin en imagerie et de permettre une prise en charge globale, du dépistage au suivi, au travers d'une collaboration pluridisciplinaire.