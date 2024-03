(Alliance News) - Intred Spa a annoncé lundi la nomination d'Egon Zanagnolo au poste de directeur général, succédant ainsi à Federico Protto à partir du 28 mars.

Egon Zanagnolo, 48 ans, a une longue expérience dans le secteur TLC et chez Intred, où il est entré il y a plus de 25 ans. Chez Intred, il s'est principalement occupé des activités commerciales, avec des responsabilités croissantes, devenant responsable de la division en 2011 et directeur des ventes et du marketing à partir de 2020.

À ce titre, "il s'est montré compétent et doté d'un grand esprit d'initiative, en dirigeant et coordonnant sa propre équipe et en faisant croître les chiffres d'Intred, année après année, pour contribuer à atteindre un chiffre d'affaires record en 2023 de plus de 50 millions d'euros", peut-on lire dans le communiqué de l'entreprise.

Au cours des dernières années, il a travaillé en étroite collaboration avec l'administrateur délégué Daniele Peli à l'élaboration des politiques de vente et de marketing, et a supervisé les relations avec les clients.

Intred est en baisse de 1,4 % à 9,76 euros par action.

