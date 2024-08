Intred S.P.A. est une entreprise italienne active dans le secteur des télécommunications en tant que fournisseur interentreprises. Elle opère à travers quatre segments : Internet, Internet et téléphone, téléphone et centre de données. L'offre Internet comprend la fibre optique, l'ADSL (ligne d'abonné numérique asymétrique), la HDSL (ligne d'abonné numérique à haut débit), la radio RDSL (ligne d'abonné numérique radio), les produits et services radio spécialisés. L'offre Internet et Téléphonie comprend des solutions intégrées pour la voix et les données. L'offre Téléphonie comprend des solutions vocales par câble et la technologie VoIP (voix sur protocole Internet). L'offre Datacenter comprend des solutions d'hébergement (en nuage) et d'hébergement (serveurs clients hébergés par la Société). La Société gère et possède l'ensemble de l'infrastructure de télécommunications.