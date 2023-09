(Alliance News) - Intred Spa annonce ce mardi avoir signé un accord-cadre pluriannuel avec Vodafone Italia pour la fourniture sous IRU - Indefeasible Right of Use, droit d'usage exclusif - de tronçons de réseaux de fibre optique appartenant à Intred.

La valeur du premier lot de fourniture, précise la société, est supérieure à 3 millions d'euros.

"L'accord stratégique s'inscrit dans le cadre d'une collaboration plus large entre Intred et les principaux opérateurs du secteur, pour l'utilisation des infrastructures existantes afin de développer des synergies dans l'utilisation des réseaux, de manière à accroître de plus en plus les investissements dans les infrastructures sur le territoire", peut-on lire dans la note.

Cette opération vise à connecter les tours du réseau mobile de Vodafone en Lombardie : "Cet accord est particulièrement important car il nous permet de maximiser la valeur des investissements considérables en infrastructure que nous avons réalisés ces dernières années", a déclaré Daniele Peli, cofondateur et PDG d'Intred. "Ce partenariat marque un pas important vers une coopération plus étroite avec les principaux opérateurs TLC et les acteurs majeurs du secteur informatique, dans le but d'offrir des connexions à fibre optique à très haut débit. En outre, il témoigne de la fiabilité de notre infrastructure et de l'expertise technique de notre équipe.

Intred se négocie dans le vert de 3,6% à 11,65 euros par action.

