Intred voit son chiffre d'affaires augmenter de 9 % au premier trimestre

(Alliance News) - Le conseil d'administration d'Intred Spa a annoncé un chiffre d'affaires de 12,2 millions d'euros pour le trimestre clos le 31 mars, en hausse de 9,0 % par rapport au premier trimestre 2022.

L'augmentation du chiffre d'affaires est principalement due aux ventes de connexions en fibre optique, en hausse d'environ 16% par rapport à la même période de l'année dernière.

La croissance a été principalement tirée par les services à redevances récurrentes, le cœur de métier de la société, qui représentent environ 84% du chiffre d'affaires, soit 10,3 millions d'euros.

Sur le plan géographique, la croissance la plus significative, en termes absolus, a été enregistrée dans les provinces de Lodi, Varese, Como et Monza. Grâce aux appels d'offres des écoles, Intred soutient vigoureusement le développement des ventes dans les provinces où sa présence était marginale, en particulier dans le secteur PA local et dans le secteur professionnel.

Au niveau de l'infrastructure, au cours des trois premiers mois de 2023, le réseau de fibre optique en propriété continue de croître, passant de plus de 9 500 km au 31 décembre 2022 à environ 9 700 km à la fin du mois de mars 2023, soit une augmentation de 3,0 %.

En ce qui concerne l'appel aux écoles, au 31 mars 2023, 2 465 écoles liées au premier appel aux écoles, soit environ 62% du total, et 66 écoles liées au deuxième appel aux écoles, soit 5,2% du total, ont été activées.

Jeudi, Intred a clôturé dans le rouge (1,1 %) à 13,00 euros par action.

