(Alliance News) - Intred Spa a annoncé mercredi qu'elle avait terminé l'année 2023 avec des revenus de 50,1 millions d'euros, en hausse de 10 % par rapport à 45,5 millions d'euros.

L'augmentation des revenus a été principalement due aux ventes de connexions par fibre optique de 30,4 millions d'euros, en hausse de 16% par rapport à l'année précédente. Les services avec des frais récurrents, l'activité principale de la société, qui représentent environ 85,2 % des ventes, se sont élevés à 42,6 millions d'euros, soit une augmentation de 8,7 %.

Le "taux de résiliation" du chiffre d'affaires est resté bien en dessous de la référence du marché, à 4,4 %, "confirmant le niveau élevé de fidélité des clients à l'entreprise", a déclaré Intred.

En ce qui concerne les appels d'offres pour les écoles, plus de 3 300 écoles ont été activées à la fin de l'année dernière, avec un chiffre d'affaires total en 2023 de plus de 8,7 millions d'euros, contre 5,9 millions d'euros en 2022. Le réseau de fibre optique détenu a augmenté de 25 %, passant de 9 500 km au 31 décembre 2022 à plus de 11 700 km à la fin de 2023.

Daniele Peli, cofondateur et PDG d'Intred, a déclaré : " L'année 2023 se termine par une croissance significative des revenus, principalement grâce aux efforts que la société a consacrés au développement du réseau de fibre optique dans toute la région de la Lombardie et à l'activation des utilisateurs FTTH, en se concentrant particulièrement sur les appels d'offres des écoles. Nous poursuivons l'expansion du réseau de fibre optique et des ventes dans toutes les provinces de la région, et des signaux positifs sont venus surtout des ventes à l'administration publique locale et au secteur professionnel".

"Au cours de l'année, nous avons également lancé de nouvelles activités de marketing et embauché de nouveaux vendeurs pour renforcer les investissements réalisés dans l'infrastructure, en particulier dans les zones du nord-ouest de la région, où notre présence était historiquement marginale.

L'action Intred a clôturé mercredi en hausse de 0,5 %, à 11,00 euros par action.

