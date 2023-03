Mib au-dessus de la parité ; hausse de 50 points de base des contrats à terme de la Fed

(Alliance News) - Les marchés boursiers européens sont prêts pour une ouverture à la baisse jeudi, lestés par un sentiment mondial faible à la lumière des récents commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell et des données sur l'emploi américain plus chaudes que prévu qui ont soutenu les arguments en faveur d'un nouveau resserrement monétaire.

Mercredi, dans l'outil FedWatch du CME Group - utilisant des contrats à terme également basés sur le taux réel des fonds fédéraux, ou EFFR - la principale hausse de taux pour la réunion du 22 mars a une probabilité de 22 % d'augmentation dans la fourchette de 475/500 pdb. En revanche, la probabilité d'une augmentation dans la zone des 500/525 points de base est de 78 %. L'objectif actuel se situe entre 450 et 475 points de base.

Ainsi, le FTSE Mib, juste avant que la cloche ne sonne, devrait se situer juste au-dessus du pair, après avoir clôturé dans le vert fractionné à 27 911,52 mercredi soir.

En Europe, le CAC 40 de Paris devrait perdre 17,00 points, le FTSE 100 de Londres devrait perdre 30,40 points et le DAX 40 de Francfort devrait perdre 46,00 points.

Parmi les petites valeurs cotées hier soir, le Mid-Cap a terminé dans le rouge de 0,2 pour cent à 44 733,95, le Small-Cap a augmenté de 0,6 pour cent à 30 631,91, et l'Italie Growth a terminé dans le vert de 0,1 pour cent à 9 472,26.

Sur la liste principale, Inwit a progressé de 4,1 pour cent à 11,49 euros. Le titre a clôturé avec un volume d'échange de plus de 4,4 millions, comparé à une moyenne journalière sur trois mois d'environ 902 000.

STMicroelectronicas a augmenté de 3,4 pour cent à 46,50 euros, après avoir chuté de 1,8 pour cent la veille.

BPER Banca a clôturé en hausse de 2,5 % à 2,82 euros. La Société Générale a relevé son objectif de cours sur le titre à 2,90 euros, contre 2,60 euros auparavant.

Tenaris a chuté de 2,1%, brisant une tendance haussière de cinq séances.

Hera - dans le rouge de 1,0% - a annoncé mercredi qu'elle avait finalisé, à travers sa filiale Herambiente Servizi Industriali et avec ACR di Reggiani Albertino Spa, la transaction qui marque la naissance du plus grand opérateur italien dans le secteur de l'assainissement environnemental et des services globaux de déchets industriels, avec une couverture étendue dans tout le pays.

Du côté des valeurs moyennes, le FC Juventus s'est étendu, clôturant avec une avance de 5,1 %.

Des trimestres élevés également pour Piaggio, qui a progressé de 2,3 %, après la contraction de 0,9 % de la veille.

Le côté acheteur a également prévalu sur Intercos, qui était en hausse de 2,0 %, reprenant la tête après sept séances de baisse.

Le conseil d'administration d'Acea - dans une lettre de 0,9 % - a approuvé mercredi le projet de comptes consolidés au 31 décembre, qui se soldent par un bénéfice net de 279,7 millions d'euros, en baisse par rapport à 313,3 millions d'euros, "principalement en raison de l'effet de l'imposition extraordinaire sur les surprofits de 38,5 millions d'euros", a déclaré la société dans une note publiée. Le conseil d'administration a proposé la distribution d'un dividende de 0,85 EUR par action, en ligne avec 2021.

Le conseil d'administration de Fincantieri - en baisse de 4,3% - a annoncé mardi avoir approuvé le projet de comptes au 31 décembre 2022, faisant état d'une perte pour l'année de 324 millions d'euros contre 22 millions d'euros au 31 décembre 2021, après actualisation de charges non récurrentes ou exceptionnelles de 238 millions d'euros, dont 164 millions d'euros sans impact sur la trésorerie.

Du côté des petites capitalisations, Esprinet a progressé de 7,6 %, se relevant après deux séances de baisse.

Gefran, d'autre part, s'est apprécié de 5,4 pour cent à 10,60 EUR, avec des comptes attendus jeudi.

Geox a chuté de 3,9 %, avec un prix de 1,13 EUR par action, dans l'attente des résultats qui devraient être publiés jeudi et qui ont mis fin à une mini-tendance haussière de trois séances.

D'autre part, ePrice a chuté de 1,7 %, suite à la baisse de 0,9 % la veille.

Parmi les PME, Cyberoo a cédé 9,4 pour cent, après la baisse de 1,9 pour cent de la veille.

AmbroMobiliare a cédé 0,7 pour cent, après le vert de la veille avec 2,9 pour cent.

Intred, d'autre part, a augmenté de 1,9 pour cent, après le rouge de la veille avec 1,5 pour cent.

À New York, dans la nuit européenne, le Dow Jones a clôturé dans le rouge (0,2 %), le Nasdaq a progressé de 0,4 %, tandis que le S&P 500 a gagné 0,1 %.

Sur les marchés asiatiques, le Nikkei a progressé de 0,6 %, le Shanghai Composite a cédé 0,2 %, tandis que le Hang Seng a baissé de 0,4 %.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0553 USD contre 1,0555 USD à la clôture de mercredi. La livre, quant à elle, vaut 1,1850 USD contre 1,1834 USD mercredi soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 82,76 USD contre 82,38 USD mercredi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 813,50 USD l'once contre 1 817,47 USD l'once à la clôture de mercredi.

Sur le calendrier de jeudi, à 1430 CET les demandes initiales d'allocations de chômage arrivent des États-Unis, tandis qu'entre 1730 CET et 1900 il y aura des ventes aux enchères du Trésor américain avec des obligations à 4 semaines, 8 semaines et 30 ans arrivant à échéance.

À 16h30 CET, ce sera le tour de l'EIA et des stocks de pétrole de Cushing.

Dans le calendrier des entreprises, les résultats d'Alerion, Autogrill, Azimut, Danieli & C, Leonardo, Prysmian et BPER Banca, entre autres, sont attendus.

