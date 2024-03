Intrum (ex Intrum Justitia) est spécialisé dans les prestations de gestion et de recouvrement des créances. Le CA par activité se répartit comme suit : - gestion des créances (53,9%) ; - prestations de services financiers (46,1%) : notamment acquisition des créances. La répartition géographique du CA est la suivante : Suède (6,6%), Espagne (20%), Norvège (11,8%), Hongrie (8,9%), Finlande (7,6%), France (7,6%), Allemagne (6,4%), Suisse (6%) et Europe (25,1%).

Secteur Services financiers aux entreprises