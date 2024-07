Intrum AB, anciennement Intrum Justitia AB, est une société suédoise de services de gestion du crédit (CMS). La société propose des services couvrant l'ensemble de la chaîne de gestion du crédit, depuis la prospection et la segmentation jusqu'aux services de gestion des paiements, au recouvrement et aux services financiers. Son offre comprend des services d'optimisation du crédit, tels que les décisions de crédit, la surveillance du crédit et les informations sur le crédit, ainsi que des services de consultation et de conseil ; des services de paiement, tels que des services de registre des ventes, des services de rappel et des services de commerce électronique, ainsi que des services de remboursement de la TVA, et des services de recouvrement, tels que des services de recouvrement et de surveillance des dettes, ainsi que des services de recouvrement de dettes à l'échelle mondiale. La société offre également une gamme de solutions pour différents types d'entreprises. La société possède un certain nombre de filiales basées au Danemark, en Italie, en Lituanie, au Portugal, en Suisse et au Royaume-Uni, entre autres.

Secteur Services financiers aux entreprises