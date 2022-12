Corée du Sud-Tirs de sommation après une intrusion de drones nord-coréens

SEOUL, 26 décembre (Reuters) -

La Corée du Sud a fait décoller en urgence lundi des chasseurs et des hélicoptères d'attaque et procédé à des tirs de sommation après l'intrusion dans son espace aérien de drones nord-coréens, rapporte l'agence de presse sud-coréenne Yonhap.

Selon Yonhap, les appareils sud-coréens ont traqué ces drones arrivés dans l'espace aérien sud-coréen en survolant la ligne de démarcation (LDM) définie entre la Corée du Sud et la Corée du Nord lors de l'armistice en 1953.

Un responsable du ministère sud-coréen des Transports avait auparavant fait savoir que les vols au départ des aéroports internationaux d'Incheon et Gimpo avaient été interrompus pendant environ une heure sur demande de l'armée.

La suspension a commencé à 13h08 (04h08 GMT) à Gimpo et à 13h22 à Incheon et les vols au départ ont repris vers 14h10, avait expliqué ce responsable à Reuters sans fournir davantage de précisions.