Intrusion Inc. a annoncé la nomination de Dion Hinchcliffe au conseil d'administration de la société, à compter du 1er juillet 2024. Dion Hinchcliffe est actuellement vice-président de CIO Practice chez The Futurum Group et Executive Fellow au Tuck Center for Digital Strategies du Dartmouth College. Avant de rejoindre le Futurum Group, Dion était vice-président et analyste principal de Constellation Research, où il effectuait des recherches et conseillait les clients sur les questions de leadership technologique des entreprises, de transformation numérique et d'expérience des parties prenantes.

Dion est considéré comme l'une des personnalités les plus influentes dans le domaine du lieu de travail numérique, de l'expérience client et de l'informatique d'entreprise. Il est lauréat du prix informatique Upsilon Pi Epsilon pour ses travaux sur les systèmes de langage naturel et a été architecte d'entreprise principal chez T. Rowe Price, la Missile Defense Agency et la Nevada Power Company.