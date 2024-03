Intrusion, Inc. est une société de cybersécurité. La société développe, vend et soutient des produits qui protègent les entreprises de toute taille ou les organisations gouvernementales en fusionnant des renseignements avancés sur les menaces avec une atténuation en temps réel pour tuer les cyberattaques dès qu'elles se produisent, y compris les Zero-Days. L'entreprise commercialise et distribue ses solutions par l'intermédiaire d'une force de vente directe et de revendeurs à valeur ajoutée. Les solutions de l'entreprise comprennent INTRUSION Shield, INTRUSION TraceCop et INTRUSION Savant. INTRUSION Shield est une solution de sécurité en tant que service (SaaS) qui inspecte et élimine les connexions réseau dangereuses (entrantes et sortantes). INTRUSION TraceCop est un outil de données doté d'une intelligence de protocole Internet (IP) qui prospecte l'Internet. TraceCop contient un inventaire des sélecteurs de réseau et des développements pour soutenir les enquêtes judiciaires. INTRUSION Savant est une solution de surveillance de réseau qui identifie le trafic suspect en temps utile. Savant est un outil de reconnaissance des réseaux et d'analyse des attaques utilisé par les analystes judiciaires.

Secteur Services et conseils en informatique