Intuit : Wells Fargo relève son objectif de cours

Wells Fargo réaffirme sa recommandation 'surpondérer' sur Intuit avec un objectif de cours relevé de 475 à 525 dollars, ajoutant le titre de cet éditeur de logiciels de comptabilité à sa 'liste des idées tactiques' pour le deuxième trimestre 2023.



'Nous pensons que la résilience relative des segments de base d'Intuit est sous-estimée et notons qu'il s'agit de l'une des rares entreprises dans les logiciels à disposer d'un catalyseur au premier semestre', explique-t-il.



Alors que l'action a sous-performé depuis le début de l'année (+15% contre +17% pour le Nasdaq), Wells Fargo voit de la place pour un rattrapage grâce notamment aux résultats à venir axés sur le segment fiscal (publication du BPA prévue fin mai).



