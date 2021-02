Intuit : TurboImpôt d'Intuit vient en aide aux Canadiens qui ont besoin d'assistance durant la période des impôts avec la campagne Coup de pouce

Les experts en impôt de TurboImpôt aident les Canadiens à naviguer dans les implications fiscales relatives à la COVID-19

L’Agence du revenu du Canada (ARC) ouvre son service de transmission par voie électronique aujourd’hui, marquant officiellement le début de la période des impôts. L’année dernière a été marquée par des changements de situation personnelle importants pour de nombreux Canadiens. Ces changements pourraient affecter la façon dont ils produisent leur déclaration de revenus, d’autant plus qu’ils la produiront à domicile.

Pour rappeler aux Canadiens que les experts de TurboImpôt sont présents pour les aider à remplir leur déclaration de revenus ou pour le faire à leur place, TurboImpôt, d’Intuit Inc. (Nasdaq : INTU), a lancé une nouvelle campagne démontrant comment les experts en impôt viennent à vous, où que vous soyez. De plus, TurboImpôt lance un nouveau projet pour aider ceux qui connaissent des difficultés financières en raison de la COVID-19 avec sa campagne Coup de pouce. Pendant la période des impôts, l’équipe de TurboImpôt cherchera à identifier des Canadiens qui auraient bien besoin d’un coup de pouce en ce moment, et travaillera à fournir du soutien financier et fiscal dans la mesure du possible. La campagne commence ce soir à 20 h 30 HE avec une fête virtuelle animée par le groupe Said the Whale, gagnant d’un prix Juno. D'autres activités seront présentés dans les prochaines semaines.

« Qu’ils aient eu un revenu d’appoint, reçu la Prestation canadienne d’urgence, travaillé à domicile ou subi d’autres changements de situation personnelle, nous savons que les impôts pourraient être très différents cette année » dit Matt Lisowski, directeur général du groupe des consommateurs, chez Intuit Canada. « C’est pourquoi nous avons mobilisé encore plus d’experts en impôt que jamais pour aider les gens. Avec TurboImpôt en direct, nos experts sont prêts à vous aider. »

« Nous sommes tous d’accord pour dire que l’année 2020 a été suffisamment éprouvante, et plusieurs d’entre nous cherchent à surmonter les obstacles majeurs qu’elle a laissés derrière elle. Chez TurboImpôt, nous voulons aider à réduire le fardeau des gens lorsque possible, même si cela n’a rien à voir avec vos impôts, » dit Stefania Mancini, directrice du marketing du groupe des consommateurs, chez Intuit Canada. « Nous vous encourageons à nous suivre sur Twitter au @turboimpot, et à nous faire savoir s’il y a une personne dans votre vie qui mérite un Coup de pouce. »

Pour ceux qui font face à une situation fiscale tout à fait nouvelle ou compliquée et qui veulent avoir la certitude que leur déclaration de revenus est bien faite, TurboImpôt offre un éventail de services avec des experts en impôt en temps réel. Que vous soyez travailleur autonome et ayez des revenus de placements ou de location, vous avez accès à des experts en impôt chevronnés qui peuvent vous aider à produire votre déclaration de revenus et la vérifier avant de la transmettre. Pour en savoir davantage, visitez turboimpot.intuit.ca.

À propos d’Intuit

Intuit est une plateforme technologique mondiale qui aide nos clients et communautés à surmonter leurs plus importants défis financiers. Alors que nous servons des millions de clients à travers le monde avec TurboImpôt, QuickBooks, Credit Karma et Mint, nous croyons que tous devraient avoir la chance de prospérer et nous travaillons sans relâche afin de trouver de nouvelles façons novatrices d’atteindre cet objectif. Pour obtenir les dernières nouvelles sur Intuit et nos marques, visitez notre site et suivez-nous sur Facebook.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur TurboImpôt, visitez turboimpot.intuit.ca. Pour les demandes de renseignements des médias : Melina Jalbert - Melina.Jalbert@citoyen.com

