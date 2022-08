Intuit : des résultats trimestriels en baisse mais un exercice 2022 plus dynamique

Intuit, éditeur de solutions de gestion et de comptabilité, a annoncé ses résultats financiers pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'exercice 2022, clos au 31 juillet dernier. Au quatrième trimestre, le bénéfice par action (BPA) ajusté a fléchi de 44% de 1,97 à 1,10 dollar. Le résultat d'exploitation ajusté a reculé de 39% par rapport à la même période il y a un an : il s'établit à 433 millions de dollars.



Les recettes ont baissé de 6% à 2,41 milliards d'euros, contre 2,56 milliards de dollars l'an passé, soit un résultat supérieur aux prévisions de la société et aux estimations de Wall Street. La direction générale avait prévu une baisse de 8-9%, tandis que le consensus était plutôt de 2,34 milliards de dollars de chiffre d'affaires.



Sur l'ensemble de l'exercice 2022, le BPA ajusté a progressé de 22% de 11,85 contre 9,74 dollars il y a 12 mois. Le résultat d'exploitation ajusté a reculé de 29% par rapport à la même période il y a un an : il s'établit à 4,50 milliards de dollars. Les recettes ont, elles, augmenté de 32% à 12,72 milliards d'euros, contre 9,63 milliards de dollars l'an passé.



Pour 2022-23, Intuit affirme viser un BPA ajusté compris entre 13,59 et 13,89 dollars, soit une hausse de 15-17% pour un résultat d'exploitation ajusté compris entre 5,25 et 5,36 milliards de dollars soit une augmentation oscillant entre 17 et 19%. En matière de chiffre d'affaires, la société pense atteindre un objectif de chiffre d'affaires entre 14,48 et 14,7 milliards de dollars, ce qui correspondrait à une progression d'environ 14-16%.