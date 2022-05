Intuit : relèvement des objectifs annuels

A l'occasion de la présentation de ses trimestriels mardi soir, Intuit a fait part d'un relèvement de ses objectifs annuels, visant désormais un BPA ajusté entre 11,68 et 11,74 dollars, soit une croissance d'environ 20 à 21%, et non plus de 18 à 20%.



L'éditeur de solutions de gestion et de comptabilité table sur une progression de son chiffre d'affaires d'environ 31 à 32% pour son exercice 2021-22, à comparer à une fourchette-cible précédente qui allait de 26 à 28%.



Sur son troisième trimestre comptable, Intuit affiche un BPA ajusté en hausse de 26% à 7,65 dollars et un résultat d'exploitation ajusté accru de 32% à 2,9 milliards de dollars, pour des revenus en croissance de 35% à 5,63 milliards.



