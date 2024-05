Intuit : relèvement des objectifs annuels

A l'occasion de sa publication trimestrielle jeudi soir, Intuit a fait part d'un relèvement de ses objectifs pour son exercice 2023-24, visant désormais un BPA non-GAAP de 16,79 à 16,84 dollars, à comparer à 16,17-16,47 dollars en fourchette-cible précédente.



Il table aussi maintenant sur un bénéfice d'exploitation ajusté de 6,36 à 6,38 milliards de dollars (et non plus de 6,155 à 6,26 milliards), et un chiffre d'affaires de 16,164 à 16,2 milliards (et non plus de 15,89 à 16,105 milliards).



Pour son troisième trimestre 2023-24, l'éditeur de logiciels comptables et fiscaux a engrangé un BPA non-GAAP et un bénéfice d'exploitation ajusté en hausses de 11%, à 9,88 dollars et 3,71 milliards respectivement.



En termes d'activité, il a réalisé un chiffre d'affaires en augmentation de 12% à 6,74 milliards de dollars, toujours soutenu par sa division petites entreprises et travailleurs indépendants dont les revenus ont grimpé de 18%.



