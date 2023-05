La valeur du jour à Wall Street Intuit chute : le segment Consumer Group inquiète

Intuit dévisse de 6,77% à 479,36 dollars. Si l'éditeur de logiciels de conseil fiscal a rehaussé ses objectifs annuels, les investisseurs ont été désagréablement surpris par la réduction de sa prévision pour le segment Consumer Group. Sa croissance annuelle est désormais attendue entre 5% et 6% contre 9% à 10% auparavant. « La plupart des investisseurs avec lesquels nous nous sommes entretenus s'attendaient à sa confirmation et nous pensons que la possibilité d'atteindre un taux de croissance à long terme de 8 à 12 % pourrait être remise en question », explique UBS.



Au troisième trimestre, clos fin avril, l'éditeur de logiciels de conseil fiscal a enregistré un profit net de 2,09 milliards de dollars, soit 7,38 par action, à comparer avec un bénéfice net de 1,79 milliard de dollars représentant 6,28 par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, il a dégagé un bénéfice par action de 8,92 dollars, à comparer au consensus de 8,45 dollars.



Cette période - qui comprend la saison des impôts - est la plus importante pour l'éditeur de TurboTax et d'autres logiciels de gestion financière.



Le chiffre d'affaires d'Intuit a, lui, augmenté de 7% à 6,02 milliards de dollars ressortant sous le consensus s'élevant à 6,09 milliards de dollars. Le segment Consumer Group a déçu enregistrant un recul de 3% de ses revenus à 3,3 milliards de dollars. Le marché visait 3,53 milliards de dollars.



" Les contribuables qui ont déposé une déclaration afin de bénéficier des mesures de relance et des crédits d'impôt lors de la pandémie au cours des dernières années, n'ont pas déposé de déclaration d'impôt cette saison " a expliqué la société.



Sur l'ensemble de l'année, Intuit prévoit toujours de réaliser un bénéfice par action ajusté de 14,20 à 14,25 dollars, en progression de 20% contre de 15% à 18% précédemment. Les revenus devraient se situer entre 14,28 milliards de dollars et 14,32 milliards de dollars, en progression de 12% à 13% contre de 10% à 12% auparavant.