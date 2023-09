Intuitive Machines, Inc. est une société spatiale diversifiée axée sur l'exploration de l'espace. Elle fournit des produits et des services spatiaux qui permettent une exploration robotique et humaine durable vers la Lune, Mars et au-delà. Ses produits et services sont proposés par l'intermédiaire de ses quatre unités commerciales : Lunar Access Services, Orbital Services, Lunar Data Services et Space Products and Infrastructure. Le secteur des services orbitaux est conçu pour soutenir les satellites et les stations en orbite terrestre et lunaire. Les services orbitaux consistent à tirer parti de ses technologies et des fonds publics pour s'implanter sur le marché en pleine croissance des services orbitaux. Les services de données lunaires sont conçus pour permettre de fournir des services de réseau lunaire à l'administration nationale de l'aéronautique et de l'espace et à des clients commerciaux. Les produits et infrastructures spatiaux comprennent les systèmes de propulsion, les systèmes de navigation, les contrats de services d'ingénierie, les véhicules de mobilité lunaire, l'infrastructure énergétique et les systèmes d'habitation humaine.

Secteur Industrie aérospatiale et de défense