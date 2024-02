Un vaisseau spatial construit et piloté par la société Intuitive Machines, basée à Houston, a fait le tour de la Lune jeudi, en vue de tenter le premier atterrissage américain sur la surface lunaire depuis plus d'un demi-siècle et le premier jamais réalisé entièrement par le secteur privé.

L'atterrisseur robotisé à six pattes, baptisé Odysseus, devait entamer la descente finale de l'orbite lunaire en faisant exploser son moteur principal environ une heure avant l'atterrissage, celui-ci étant prévu à 16h24 EST (2124 GMT) jeudi, selon le dernier plan de vol de la société.

Le véhicule, qui vise un cratère nommé Malapert A près du pôle sud de la Lune, transporte une série d'instruments scientifiques et de démonstrations technologiques destinés à la NASA et à plusieurs clients commerciaux, conçus pour fonctionner pendant sept jours à l'énergie solaire avant que le soleil ne se couche sur le site d'atterrissage polaire.

La charge utile de la NASA se concentrera sur la collecte de données sur les interactions entre la météo spatiale et la surface de la lune, la radioastronomie et d'autres aspects de l'environnement lunaire pour les futurs atterrisseurs et le retour prévu des astronautes de la NASA plus tard dans la décennie.

Le vaisseau spatial sans équipage tourne autour de la lune à environ 92 km d'altitude depuis qu'il a atteint son orbite mercredi, six jours après avoir été lancé par une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis le centre spatial Kennedy de la NASA à Cap Canaveral, en Floride.

Odysseus est resté "en excellente santé" alors qu'il continuait à orbiter autour de la lune, à environ 384 000 km de la Terre, transmettant des données de vol et des images lunaires au centre de contrôle de la mission d'Intuitive Machines à Houston, a déclaré la société mercredi.

Si l'atterrissage réussit, la mission IM-1 représentera la première descente contrôlée d'un vaisseau spatial américain sur la surface lunaire depuis Apollo 17 en 1972, lorsque la dernière mission lunaire avec équipage de la NASA s'y est posée avec les astronautes Gene Cernan et Harrison Schmitt.

À ce jour, les engins spatiaux de quatre autres pays seulement se sont posés sur la Lune : l'ex-Union soviétique, la Chine, l'Inde et, plus récemment, le mois dernier, le Japon. Les États-Unis sont les seuls à avoir envoyé des humains sur la surface lunaire.

L'AUBE D'ARTEMIS

Le succès d'Odysseus serait également le premier "atterrissage en douceur" sur la lune par un véhicule fabriqué et exploité commercialement, et le premier dans le cadre du programme lunaire Artemis de la NASA, alors que les États-Unis s'efforcent de ramener des astronautes sur le satellite naturel de la Terre avant que la Chine n'y fasse atterrir son propre vaisseau spatial avec équipage.

La NASA vise à faire atterrir son premier Artemis avec équipage à la fin de l'année 2026 dans le cadre d'une exploration lunaire durable et à long terme, et comme tremplin vers d'éventuels vols habités vers Mars. L'initiative se concentre sur le pôle sud de la lune, en partie parce qu'on présume qu'il y existe une abondance d'eau gelée pouvant être utilisée pour le maintien de la vie et la production de carburant pour les fusées.

Une multitude de petits atterrisseurs comme Odysseus devraient ouvrir la voie dans le cadre du programme CLPS (Commercial Lunar Payload Services) de la NASA, conçu pour livrer des instruments et du matériel sur la lune à des coûts inférieurs à ceux de la méthode traditionnelle de l'agence spatiale américaine, qui consiste à construire et à lancer elle-même ces véhicules.

S'appuyer plus fortement sur des entreprises privées plus petites et moins expérimentées comporte ses propres risques.

Le mois dernier, l'atterrisseur lunaire d'une autre entreprise, Astrobotic Technology, a été victime d'une fuite du système de propulsion alors qu'il se dirigeait vers la lune, peu après avoir été mis en orbite le 8 janvier par une fusée Vulcan de United Launch Alliance (ULA) qui effectuait son premier vol.

Le dysfonctionnement de l'atterrisseur Peregrine d'Astrobotic marque le troisième échec d'une entreprise privée à se poser sur la Lune, après les tentatives infructueuses d'entreprises israéliennes et japonaises.

Bien qu'Odysseus soit la dernière star du programme CLPS de la NASA, le vol IM-1 est considéré comme une mission d'Intuitive Machines. La société a été cofondée en 2013 par Stephen Altemus, ancien directeur adjoint du Johnson Space Center de la NASA à Houston et aujourd'hui président-directeur général de la société.

La prolifération des entreprises spatiales commerciales a elle-même été stimulée par les progrès technologiques réalisés au cours des dernières décennies.

Le programme Apollo et les missions lunaires robotisées Surveyor qui l'ont précédé ont volé à l'aube de l'ère informatique, avant l'avènement des micropuces modernes, des capteurs électroniques et des logiciels, ou le développement d'alliages métalliques ultra-légers et d'une myriade d'autres progrès qui ont stimulé une révolution dans les vols spatiaux. (Reportage de Steve Gorman à Los Angeles et Joey Roulette à Washington ; Rédaction de Steve Gorman ; Montage de Sonali Paul)