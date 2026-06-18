Intuitive Surgical voit toujours plus d'opérations passer par ses robots, mais la Bourse paie moins cher chaque nouvelle procédure. Le da Vinci 5 doit prolonger la rente. Pour juger s'il y arrive, mieux vaut regarder ce que rapporte une opération que le robot qui l'a permise.

Le da Vinci 5 a tout d'un nouveau départ. Approuvé par la FDA américaine en mars 2024, il rend au chirurgien le sens du toucher, embarque de l'intelligence artificielle et tourne avec une puissance de calcul sans commune mesure avec celle du da Vinci Xi. Mais Intuitive n'en est pas à son coup d'essai. Le premier da Vinci est sorti en 1999, et la machine s'est imposée pendant trente ans dans les blocs les plus rentables, de la prostatectomie à la chirurgie générale. Plus de 11 100 systèmes sont aujourd'hui installés dans le monde. Pourtant, depuis janvier, le titre a perdu un quart de sa valeur. Les opérations continuent de grimper, mais le doute porte sur ce qu’elles valent encore.

Le robot est vendu une fois, alors que les pinces, les bras et les accessoires, eux, reviennent à chaque opération. Plus il y a d’opérations, plus Intuitive encaisse. En 2025, cette part récurrente représente 84% des revenus, contre 77% en 2020. Pendant des années, cette équation a suffi. Elle devient moins évidente au moment où Ottava et Hugo arrivent en face.

Plus d'actes, même rente

2025 reste une excellente année. Le chiffre d'affaires touche 10,1 MdsUSD, en hausse de 21%. La marge opérationnelle atteint 29%, le cash sans dette approche les 9 MdsUSD. Le da Vinci 5 trouve preneur, avec plus de 1 200 unités installées contre 362 un an plus tôt, et son usage vient d'être étendu à la chirurgie cardiaque en janvier 2026.

Les instruments à usage limité sont facturés entre 800 et 3 600 USD par procédure, auxquels s’ajoute le service annuel. Avec des opérations passées de 1,2 à 3,1 millions en 5 ans et un parc qui dépasse les 11 000 robots, le revenu récurrent progresse chaque année. C’est ce qui explique la marge à 29%.

Le titre a pourtant perdu 27% depuis son pic à 566 USD en janvier, soit 53 MdsUSD de capitalisation effacée.

Le pari des nouvelles procédures

Un hôpital change rarement de robot avant 7 à 10 ans. Il le fait quand l’ancien modèle commence à être dépassé. Le da Vinci 5 doit donc garder ces clients chez Intuitive, et pour l’instant, il y parvient. Depuis janvier 2026, il gagne aussi la chirurgie cardiaque. L'international prend le relais en volume, avec une croissance de 23% en 2025 contre 15% côté américain. L'Ion, sorti en 2019 pour les biopsies pulmonaires, voit ses procédures bondir de 51% en 2025, et le SP gagne du terrain en colorectal et en thoracique.

Encore faut-il que ces nouvelles opérations rapportent autant que les anciennes. Sans cela, la marge à 29% n'a pas de raison de tenir.

Une rente plus exposée

Medtronic commercialise déjà son Hugo, Johnson & Johnson finalise Ottava. Plusieurs acteurs chinois, Shanghai MicroPort MedBot en tête, poussent leur matériel auprès des hôpitaux publics. Les blocs déjà équipés en da Vinci ne changeront pas, les chirurgiens y sont formés. Mais sur les nouveaux appels d'offres, surtout en Chine, l'acheteur a désormais le choix.

Autre point sensible : une majorité des instruments et accessoires sort des usines d’Intuitive à Mexicali, au Mexique. Ces produits ont jusqu’ici échappé aux droits de douane américains grâce à l’USMCA, l’accord commercial entre les Etats-Unis, le Mexique et le Canada. Mais la dépendance reste visible.Un durcissement tarifaire viendrait peser sur le profit brut, difficile à compenser sans toucher aux prix.

Vient enfin la pharmacie. Aux Etats-Unis, les opérations bariatriques au da Vinci ont reculé en 2024, les médicaments anti-obésité type Ozempic ayant poussé certains patients à reporter ou éviter l'opération. Le segment reste certes secondaire, mais d'autres traitements pourraient connaître le même sort.

A 417 USD, Intuitive se paie encore 45,7 fois ses profits 2026 et 26,8 fois son EBITDA, contre 72 fois et 45 fois un an plus tôt. Johnson & Johnson, qui prépare précisément Ottava, vaut 2 fois moins cher, dividende en prime, dans un groupe où la robotique n'est qu'une activité parmi d'autres. La direction d'Intuitive a tout de même racheté pour 2,3 MdsUSD de ses titres en 2025, à un prix moyen autour de 479 USD. Aujourd’hui, l’action vaut moins que le prix moyen payé par le groupe.

Le da Vinci 5 et l'international ont les arguments pour porter la suite, mais ils devront tous tenir leur rang sur la marge. Pour l'instant, Intuitive reste une belle medtech, mais payée comme si la rente était garantie.