Intuitive atteint 10 millions d'interventions réalisées à l'aide des systèmes chirurgicaux da Vinci

SUNNYVALE, Californie, 15 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intuitive (Nasdaq : ISRG), un leader mondial de la technologie dans le domaine des soins mini-invasifs et le pionnier de la chirurgie assistée par robot, a annoncé aujourd'hui que le nombre d'interventions chirurgicales assistées par robot effectuées dans le monde entier par les chirurgiens utilisant les systèmes chirurgicaux da Vinci a dépassé les 10 millions.



« L'utilisation par les chirurgiens des systèmes chirurgicaux da Vinci dans plus de 10 millions d'interventions reflète les avantages que la chirurgie mini-invasive de haute qualité apporte aux patients, aux familles et aux systèmes de santé qui les soignent », a déclaré Gary Guthart, PDG d'Intuitive. « Bien que nous soyons fiers de cette étape et de cet élan, c'est vraiment le moment de regarder ce que nous avons appris de ces 10 millions d'interventions et de nous demander comment nous pouvons appliquer cette expérience à l'amélioration du domaine de la chirurgie pour les années à venir. »

Leur utilisation ayant été autorisée par la Food & Drug Administration des États-Unis en 2000, plus de 6 500 systèmes chirurgicaux da Vinci sont installés dans 67 pays, et plus de 55 000 chirurgiens à travers le monde se sont formés à l'utilisation des systèmes da Vinci.

« Nous avons toujours cherché à fournir des solutions qui répondent aux besoins de nos clients : de meilleurs résultats pour les patients, de meilleures expériences pour les patients, de meilleures expériences des équipes de soins et un coût total de traitement plus faible par épisode de patient », a déclaré M. Guthart. « Nous continuerons à stimuler l'innovation axée sur les résultats pour nos clients afin d'aider leurs patients pour les 10 millions d'interventions suivantes et au-delà. »

Intuitive prévoit de continuer à tirer parti de sa vaste et solide expérience de ces interventions et de la mettre au service de ses clients sous la forme de programmes de formation chirurgicale personnalisés, d'innovation continue dans les systèmes, instruments et accessoires, et d'un écosystème élargi de services à la clientèle, de développement de preuves, et de solutions et d'assistance numériques.

Il existe près de 70 utilisations cliniques représentatives des systèmes da Vinci, couvrant des spécialités cliniques, notamment l'urologie, la gynécologie, la chirurgie thoracique, la chirurgie générale et la chirurgie transorale.

« La base croissante de preuves cliniques — près de 30 000 études sur la chirurgie assistée par robot — et la capacité en augmentation des chirurgiens, des hôpitaux et des systèmes de santé à évaluer leurs propres données et résultats pour les patients, ont été des facteurs majeurs de son adoption par les chirurgiens et de la croissance des interventions qui a suivi », a déclaré M. Guthart. « Nos clients se consacrent à la santé et au bien-être de leurs patients : ils n'adoptent pas et ne continuent pas à utiliser des technologies qui ne répondent pas à leurs besoins. »

La dernière et quatrième génération de systèmes robotiques d'Intuitive, le da Vinci X, Xi et son système à port unique (SP), ont continué d'évoluer grâce à la technologie, ainsi qu'à l'ajout d'instruments, de fonctionnalités et d'un support numérique.

L'innovation de la société dans le domaine de la technologie assistée par robot comprend le développement de son système endoluminal ionique conçu pour permettre la biopsie pulmonaire assistée par robot.

À propos d'Intuitive

Intuitive (Nasdaq : ISRG), dont le siège social est situé à Sunnyvale, en Californie, est un chef de file mondial de la technologie dans le domaine des soins mini-invasifs et le pionnier de la chirurgie robotique assistée. Dans le cadre de notre mission, nous pensons que les soins mini-invasifs améliorent la vie. Grâce à l'ingéniosité et à la technologie intelligente, nous étendons le potentiel des médecins à guérir sans contraintes.

Intuitive apporte plus de vingt ans de leadership dans la technologie et les solutions chirurgicales assistées par robotique, et développe, fabrique et commercialise le système chirurgical da Vinci et le système endoluminal Ion.

Les noms/logos des produits et marques sont des marques commerciales ou des marques déposées d'Intuitive Surgical ou de leur propriétaire respectif. Voir www.intuitive.com/trademarks .

Pour plus d'informations, visitez le site Web de l'entreprise à l'adresse www.intuitive.com .

À propos du système chirurgical da Vinci

Il existe plusieurs modèles du système chirurgical da Vinci. Les systèmes chirurgicaux da Vinci sont conçus pour aider les chirurgiens à pratiquer une chirurgie mini-invasive. Les systèmes Da Vinci offrent aux chirurgiens une vision 3D haute définition, une vue agrandie et une assistance robotique et informatique. Ils utilisent des instruments spécialisés, y compris une caméra chirurgicale miniaturisée et des instruments articulés (c.-à-d. des ciseaux, des scalpels et des pinces) conçus pour aider à une dissection et une reconstruction précises profondément à l'intérieur du corps.

Pour plus d'informations, visitez le site Web de l'entreprise à l'adresse www.intuitive.com .

À propos d'Ion

Ion est la plateforme robotisée d'Intuitive pour la biopsie mini-invasive dans le poumon. Le système dispose d'un cathéter ultra-fin et ultra-manœuvrable qui permet une navigation loin du poumon périphérique et offre la stabilité sans précédent nécessaire à la précision de la biopsie. Rendez-vous sur www.intuitive.com/en-us/products-and-services/ion

Renseignements importants sur l'innocuité

Pour connaître les informations de sécurité importantes, indications d'utilisation, risques, mises en garde complètes et avertissements, veuillez consulter le site www.intuitive.com/safety .

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant Intuitive et nos plans pour continuer à améliorer nos produits afin de faire progresser la chirurgie mini-invasive, qui impliquent des risques et des incertitudes importants qui pourraient entraîner un écart sensible entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus par de telles déclarations. Les risques et incertitudes incluent, entre autres, notre capacité à nous appuyer sur la solide base clinique et technologique créée, notre capacité à travailler pour élargir notre capacité, notre capacité à investir pour l'innovation et la croissance futures, les développements concurrentiels et la volonté des clients de continuer à utiliser nos produits. Nous n'assumons aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de publier toute révision de ces déclarations prospectives, sauf si la loi l'exige.