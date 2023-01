Marketmind : Tonique technologique, repenser la récession

Les espoirs gonflés des bénéfices du secteur technologique américain au cours d'une semaine chargée en mises à jour d'entreprises se sont généralement jumelés avec le dernier signe que l'Europe pourrait avoir évité une récession hivernale.

Avec Microsoft en tête des rapports d'entreprises américaines mardi et Tesla prévu plus tard cette semaine, l'impressionnante reprise de Wall St < S&P500> de lundi a été alimentée par une combinaison d'exubérance du secteur des puces et de confiance dans le fait que la Réserve fédérale réduira encore l'ampleur de ses hausses de taux d'intérêt la semaine prochaine.

L'indice des semi-conducteurs de Philadelphie SE a bondi de 5 % lundi, les analystes ayant amélioré le secteur, ce qui en fait le plus gros gain en une journée depuis novembre. Le S&P500 a bondi de 1,2 % et les contrats à terme ont conservé presque tous ces gains avant un mardi chargé.

Avec Microsoft en ligne de mire, l'attention sera portée sur l'ampleur des réductions de coûts et des suppressions d'emplois dans l'espace technologique et numérique. Le diffuseur de musique Spotify a augmenté de 2 % lundi, rejoignant la liste croissante des entreprises technologiques qui annoncent des réductions de personnel, en supprimant 6 % de ses effectifs.

Les rapports sur le plan de Ford de supprimer 3 200 travailleurs en Europe montrent que l'attrition de l'emploi pourrait ne pas se limiter au secteur de la technologie.

Mais l'action Microsoft a également progressé lundi après l'annonce d'un autre investissement de plusieurs milliards de dollars dans OpenAI, renforçant ainsi les liens avec la startup à l'origine du chatbot sensationnel ChatGPT.

Tesla a bondi de 7,7 % avant la publication de ses résultats mercredi et alors que son directeur général, Elon Musk, s'est présenté à la barre dans le cadre d'un procès pour fraude lié à des tweets indiquant qu'il était favorable à la privatisation du constructeur d'automobiles électriques.

Après une année de conflit en Ukraine et de tensions militaires autour de Taïwan, les valeurs américaines de la défense qui ont surperformé en 2022 seront également sous les feux de la rampe mardi, lorsque Lockheed Martin et Raytheon publieront les chiffres du quatrième trimestre.

Plus généralement, la dernière saison des bénéfices devrait encore montrer une baisse d'environ 3 % par rapport à l'année précédente pour l'ensemble des entreprises du S&P500 - même si les résultats sont légèrement supérieurs aux prévisions jusqu'à présent.

Même si les dégradations nettes des perspectives de bénéfices pour 2023 aux États-Unis dominent toujours et que le taux de croissance prévu a encore diminué de moitié pour atteindre seulement 2,4 % depuis début novembre, le fait qu'il reste positif malgré les craintes généralisées de récession est remarquable.

La grande question de cette année est de savoir si c'est trop optimiste et si les marchés doivent encore évaluer une véritable récession des bénéfices.

Mais les espoirs d'un "atterrissage en douceur" légendaire persistent - avec la probabilité que la Fed réduise les hausses de taux à seulement 25 points de base, la réouverture de l'économie chinoise, un hiver relativement chaud et la baisse des prix de l'énergie aidant la zone euro à éviter la récession.

Les enquêtes de conjoncture de la zone euro pour le mois de janvier ont montré que la lecture composite de l'activité des secteurs de la fabrication et des services était de nouveau en mode d'expansion pour la première fois depuis juin.

Il est difficile de savoir si c'est une bonne nouvelle pour les marchés ou un signal que la Banque centrale européenne devra redoubler d'efforts pour ramener l'inflation à deux chiffres à son objectif.

Les sondages équivalents des entreprises américaines pour ce mois sont attendus plus tard.

Les marchés chinois étant fermés pour les vacances du nouvel an, les actions japonaises ont surperformé grâce à la poursuite de la baisse des taux d'emprunt à long terme dans ce pays. Les actions européennes ont peu changé.

L'euro était un peu plus bas, mais le dollar est resté globalement inchangé et les rendements du Trésor américain ont été un peu plus faciles.

Les principaux développements qui pourraient orienter les marchés américains plus tard mardi :

* Enquêtes conjoncturelles de janvier aux États-Unis et dans le monde. Aux États-Unis, l'indice manufacturier de la Fed de Richmond de janvier, l'enquête sur les entreprises non manufacturières de la Fed de Philadelphie.

* La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, et le chef de la banque centrale néerlandaise, Klaus Knot, prennent tous deux la parole. La directrice exécutive de la Banque d'Angleterre pour la stratégie de stabilité financière et le risque, Sarah Breeden, prend la parole.

* Résultats des entreprises américaines : Microsoft, Texas Instruments, Verizon, Raytheon, Lockheed Martin, General Electric, Halliburton, Union Pacific, Johnson & Johnson, Danaher, 3M, Capital One, Invesco, Travelers, DR Horton, Paccar, F5, Intuitive Surgical.